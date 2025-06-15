В Барнауле движение по улице Молодежной перекроют с 16 июня

Это связано с работами на теплосетях

15 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1239619

В Барнауле временно ограничат движение транспорта на улице Молодежной. Проезжую часть на пересечении с проспектом Ленина перекроют 16 июня. Об этом сообщили в администрации города.

Такие меры связаны с работами на теплосетях. Ограничения коснутся следующих участков:

с 16 по 30 июня – по всей ширине улицы Молодежной, в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина;

с 20 по 22 июня – по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной;

с 27 по 29 июня – по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной; а также по всей ширине проезжей части улицы Молодежной, в районе здания № 24.

Кроме того, будут изменены схемы движения общественного транспорта с 20 по 22 июня, а также с 27 по 29 июня.