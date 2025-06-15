В Барнауле движение по улице Молодежной перекроют с 16 июня
Это связано с работами на теплосетях
15 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1239619
В Барнауле временно ограничат движение транспорта на улице Молодежной. Проезжую часть на пересечении с проспектом Ленина перекроют 16 июня. Об этом сообщили в администрации города.
Такие меры связаны с работами на теплосетях. Ограничения коснутся следующих участков:
- с 16 по 30 июня – по всей ширине улицы Молодежной, в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина;
- с 20 по 22 июня – по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной;
- с 27 по 29 июня – по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной; а также по всей ширине проезжей части улицы Молодежной, в районе здания № 24.
Кроме того, будут изменены схемы движения общественного транспорта с 20 по 22 июня, а также с 27 по 29 июня.
- Движение автобусных маршрутов № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 организуют в прямом направлении: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина;
- троллейбус № 1 будет двигаться по следующей схеме: стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;
- троллейбус № 7 будет ездить в соответствии с маршрутом: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;
- на весь период проведения работ изменят схему движения автобусного маршрута № 33р: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина.
13:09:46 15-06-2025
Спасибо. Не поеду туда вечером.
14:58:25 15-06-2025
А в прошлом году копали в этом же месте😳
Что там делали?