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В Барнауле движение по улице Молодежной перекроют с 16 июня

Это связано с работами на теплосетях

15 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1239619
Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1239619

В Барнауле временно ограничат движение транспорта на улице Молодежной. Проезжую часть на пересечении с проспектом Ленина перекроют 16 июня. Об этом сообщили в администрации города.

Такие меры связаны с работами на теплосетях. Ограничения коснутся следующих участков:

  • с 16 по 30 июня – по всей ширине улицы Молодежной, в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина;
  • с 20 по 22 июня – по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной;
  • с 27 по 29 июня – по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Ленина, в районе пересечения с улицей Молодежной; а также по всей ширине проезжей части улицы Молодежной, в районе здания № 24.

Кроме того, будут изменены схемы движения общественного транспорта с 20 по 22 июня, а также с 27 по 29 июня. 

  • Движение автобусных маршрутов № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 организуют в прямом направлении: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина;
  • троллейбус № 1 будет двигаться по следующей схеме: стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;
  • троллейбус № 7 будет ездить в соответствии с маршрутом: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;
  • на весь период проведения работ изменят схему движения автобусного маршрута № 33р: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский –  проспект Строителей – проспект Ленина.
Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

13:09:46 15-06-2025

Спасибо. Не поеду туда вечером.

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Гость

14:58:25 15-06-2025

А в прошлом году копали в этом же месте😳
Что там делали?

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