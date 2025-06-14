В Барнауле из-за соревнований пожарных ограничат проезд по проспекту Социалистическому

Общественный транспорт будет ездить по измененным схемам

14 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com

В Барнауле временно перекроют движение транспорта по проспекту Социалистическому, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова с 20:00 16 июня до 20:00 17 июня.

Причина – подготовка и проведение этапов смотра-конкурса на звание "Лучшее звено газодымозащитной службы".

Общественный транспорт в этот период будет ездить по следующим схемам:

маршрут № 20: при движении на конечную "Площадь Спартака" маршрут не изменится, в обратном направлении: пл. Спартака – пр. Красноармейский – ул. Ползунова, далее – по маршруту;

при движении на конечную "Площадь Спартака" маршрут не изменится, в обратном направлении: пл. Спартака – пр. Красноармейский – ул. Ползунова, далее – по маршруту; № 55: при движении с конечной "Площадь Победы" маршрут не изменяется, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;

при движении с конечной "Площадь Победы" маршрут не изменяется, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту; № 70р: при движении с конечной "Микрорайон Восточный" маршрут не изменится, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;

при движении с конечной "Микрорайон Восточный" маршрут не изменится, в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту; № 73р: при движении на конечную "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пл. Спартака, обратно – без изменений;

при движении на конечную "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пл. Спартака, обратно – без изменений; № 109, 109оп: при движении от конечной "Мебельная фабрика": пл. Спартака – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, обратно – без изменений.

В Барнауле до 19 августа также ограничили движение на пр. Социалистическом из-за ремонта водовода. Проезд перекрыли по крайней правой полосе по нечетной стороне проспекта от площади Победы до улицы Молодежной.