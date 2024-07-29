В Барнауле двое бездомных уголовников украли инструменты из садового домика
Мужчин заключили под стражу
29 июля 2024, 16:00, ИА Амител
Шуруповерт / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле задержали двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже электроинструментов из садового домика, сообщили в МВД Алтайского края.
В полицию с заявлением о хищении обратилась 37-летняя местная жительница. Ущерб женщина оценила в 13 тысяч рублей.
Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых – ими оказались двое 36-летних мужчин без определенного места жительства. Украденное они продали неизвестным.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением и заключили их под стражу.
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