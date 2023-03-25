В Барнауле двое детей попали в больницу из-за бутылочки для молочной смеси

Их и мать увезли в больницу

25 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 7-летний мальчик и его новорождённый брат попали в больницу из-за бутылочки для молочной смеси, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился ночью 23 марта. Уставшая мама накормила малыша и затем поставила кипятить тару в кастрюлю. Но в один момент женщина отвлеклась на плач и стала укачивать грудничка, а затем случайно заснула – до этого она не спала двое суток, поскольку младенец постоянно плакал.

Спустя час в квартире сработала пожарная сигнализация, комнаты к этому моменту заволокло дымом. Женщина помчалась на кухню, сняла кастрюлю и залила водой.

Её и детей доставили в больницу, они в удовлетворительном состоянии.