НОВОСТИ

Трое маленьких детей отравились в алтайском городе за сутки

Родственников несовершеннолетних призывают держать от них лекарства подальше

25 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Бийске 23 марта произошло три случая отравления маленьких детей. Их экстренно доставили в медучреждения в состоянии средней степени тяжести, сообщает "БР" со ссылкой на местную станцию скорой помощи.

"В первом случае годовалый мальчик выпил жидкость для розжига. Во втором – девятимесячная девочка проглотила таблетки для снижения артериального давления. Похожий инцидент произошёл и с трёхлетней девочкой", – пишет издание.

Врачи призывают родителей, дедушек и бабушек не оставлять в поле зрения детей таблетки, а также хранить аптечку в недоступном для них месте.

На прошлой неделе в Бийске скончалась двухлетняя девочка, съев таблетки своей бабушки.

Комментарии 2

  • Честно говоря, какие- то родители дебелые
    25 марта, Гость   Ответить
  • Как 9-месячная может добраться до таблеток? Она еще и ходить не умеет, по полу раскидали??? А для розжига где жидкость была? в холодильнике рядом с лимонадом? Зато все положенные доплаты на детей успели получить.
    25 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров