НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле двое мужчин выпили алкоголь и решили, что пришло время пострелять

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия

18 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в окрестностях поселка Новосиликатного группа быстрого реагирования Росгвардии задержала двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное управление ведомства.

Накануне в отделение полиции поступило сообщение о том, что в лесу слышны выстрелы. Правоохранители задержали и доставили в участок двух местных жителей 1982 и 1986 годов рождения.

"Было конфисковано оружие, которое, по предварительным данным, является пневматической винтовкой. В настоящее время оружие направлено на проведение экспертизы. Полиция проводит все необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств данного происшествия", – говорится в сообщении.

Место конфликта / Фото:

15 человек расстреляли компанию людей у кафе в алтайском селе

По информации СМИ, они скрылись на Honda Civic: объявлен план "Перехват"
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

15:43:22 18-04-2025

в лесу слышны выстрелы из воздушки, прикольно!!! тогда уж напишите канонада!!! или у сообщившего слух как у совы!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:42:02 18-04-2025

гость (15:43:22 18-04-2025) в лесу слышны выстрелы из воздушки, прикольно!!! тогда уж на... А нюх как у собааакии, а глаз как у орла))). Там сова отдыхает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:52 18-04-2025

С пневматикой говорите? Ну хорошо что не с рогатками. Рогатки поопаснее будут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:24 19-04-2025

Опять жители испугались? Думали, что война началась.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров