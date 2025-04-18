В Барнауле двое мужчин выпили алкоголь и решили, что пришло время пострелять

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия

18 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в окрестностях поселка Новосиликатного группа быстрого реагирования Росгвардии задержала двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное управление ведомства.

Накануне в отделение полиции поступило сообщение о том, что в лесу слышны выстрелы. Правоохранители задержали и доставили в участок двух местных жителей 1982 и 1986 годов рождения.