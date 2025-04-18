В Барнауле двое мужчин выпили алкоголь и решили, что пришло время пострелять
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия
18 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
В Барнауле в окрестностях поселка Новосиликатного группа быстрого реагирования Росгвардии задержала двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное управление ведомства.
Накануне в отделение полиции поступило сообщение о том, что в лесу слышны выстрелы. Правоохранители задержали и доставили в участок двух местных жителей 1982 и 1986 годов рождения.
"Было конфисковано оружие, которое, по предварительным данным, является пневматической винтовкой. В настоящее время оружие направлено на проведение экспертизы. Полиция проводит все необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств данного происшествия", – говорится в сообщении.
15:43:22 18-04-2025
в лесу слышны выстрелы из воздушки, прикольно!!! тогда уж напишите канонада!!! или у сообщившего слух как у совы!!!
19:42:02 18-04-2025
гость (15:43:22 18-04-2025) в лесу слышны выстрелы из воздушки, прикольно!!! тогда уж на... А нюх как у собааакии, а глаз как у орла))). Там сова отдыхает.
15:49:52 18-04-2025
С пневматикой говорите? Ну хорошо что не с рогатками. Рогатки поопаснее будут.
07:51:24 19-04-2025
Опять жители испугались? Думали, что война началась.