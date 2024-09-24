НОВОСТИПроисшествия

15 человек расстреляли компанию людей у кафе в алтайском селе

По информации СМИ, они скрылись на Honda Civic: объявлен план "Перехват"

24 сентября 2024, 18:33, ИА Амител

Место конфликта / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место конфликта / Фото: "Инцидент Барнаул"

15 бандитов открыли стрельбу по людям возле кафе в алтайском селе Боровиха. Как сообщает Telegram-канал Shot, злоумышленники скрылись с места происшествия на Honda Civic.

По информации канала, перестрелка произошла около трех часов ночи 22 сентября. Мужчины подбежали к людям и стали палить из "травматов", после чего подошли и начали добивать жертв, а потом скрылись с места. Последний раз их видели в направлении Барнаула. Нападавшие могли сменить авто.

По предварительной информации, у двух компаний случился конфликт, и одна из сторон решила приехать на "стрелку". Сейчас установлена личность лишь одного из нападавших – это 39-летний мужчина.

Пострадали пять человек. Как утверждает канал, один из них находится в реанимации.

Паблик уточняет "Инцидент Барнаул", что конфликт случился возле магазина "Магнит" на улице Вокзальной. Судя по опубликованной ориентировке, разыскиваются еще двое мужчин 30-35 лет.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 12

Avatar Picture
гость

18:50:14 24-09-2024

15 бандитов скрылись на Хонда Цивик? серьезные ребята, только маленькие какие-то))) Амик, разъясните, пожалуйста....

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:15 24-09-2024

Как 15 бандитов поместились в Хонду Цивик? Это что прикол?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:20:16 24-09-2024

90е возвращаются?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:22 24-09-2024

Honda Civic .. хочу такой автобус на 15 человек

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:04 24-09-2024

хочу такую машину чтобы помещалось 15 человек

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:04 24-09-2024

*15 бандитов открыли стрельбу* точно посчитали?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Не гость

04:36:17 25-09-2024

Для начала должны лишиться должностей те, кто разрешения на травматы этим отморозкам понавыдавал.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

08:59:36 25-09-2024

Напомнило песню из детства "Запорожец" Титомира:
В нём помещается пятнадцать людей,
А также девять килограмм запчастей.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

09:26:52 25-09-2024

Продам Honda Civic.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:01 25-09-2024

Стас Пле (09:26:52 25-09-2024) Продам Honda Civic.... хорошая машинка, но там категория D требуется

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:06 25-09-2024

Стас Пле (09:26:52 25-09-2024) Продам Honda Civic.... Гений!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:57 25-09-2024

Круто!!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров