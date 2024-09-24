15 человек расстреляли компанию людей у кафе в алтайском селе
По информации СМИ, они скрылись на Honda Civic: объявлен план "Перехват"
24 сентября 2024, 18:33, ИА Амител
15 бандитов открыли стрельбу по людям возле кафе в алтайском селе Боровиха. Как сообщает Telegram-канал Shot, злоумышленники скрылись с места происшествия на Honda Civic.
По информации канала, перестрелка произошла около трех часов ночи 22 сентября. Мужчины подбежали к людям и стали палить из "травматов", после чего подошли и начали добивать жертв, а потом скрылись с места. Последний раз их видели в направлении Барнаула. Нападавшие могли сменить авто.
По предварительной информации, у двух компаний случился конфликт, и одна из сторон решила приехать на "стрелку". Сейчас установлена личность лишь одного из нападавших – это 39-летний мужчина.
Пострадали пять человек. Как утверждает канал, один из них находится в реанимации.
Паблик уточняет "Инцидент Барнаул", что конфликт случился возле магазина "Магнит" на улице Вокзальной. Судя по опубликованной ориентировке, разыскиваются еще двое мужчин 30-35 лет.
18:50:14 24-09-2024
15 бандитов скрылись на Хонда Цивик? серьезные ребята, только маленькие какие-то))) Амик, разъясните, пожалуйста....
19:12:15 24-09-2024
Как 15 бандитов поместились в Хонду Цивик? Это что прикол?
19:20:16 24-09-2024
90е возвращаются?
19:21:22 24-09-2024
Honda Civic .. хочу такой автобус на 15 человек
19:23:04 24-09-2024
хочу такую машину чтобы помещалось 15 человек
20:24:04 24-09-2024
*15 бандитов открыли стрельбу* точно посчитали?
04:36:17 25-09-2024
Для начала должны лишиться должностей те, кто разрешения на травматы этим отморозкам понавыдавал.
08:59:36 25-09-2024
Напомнило песню из детства "Запорожец" Титомира:
В нём помещается пятнадцать людей,
А также девять килограмм запчастей.
09:26:52 25-09-2024
Продам Honda Civic.
10:08:01 25-09-2024
Стас Пле (09:26:52 25-09-2024) Продам Honda Civic.... хорошая машинка, но там категория D требуется
13:36:06 25-09-2024
Стас Пле (09:26:52 25-09-2024) Продам Honda Civic.... Гений!!!
15:05:57 25-09-2024
Круто!!