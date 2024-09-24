15 человек расстреляли компанию людей у кафе в алтайском селе

По информации СМИ, они скрылись на Honda Civic: объявлен план "Перехват"

24 сентября 2024, 18:33, ИА Амител

Место конфликта / Фото: "Инцидент Барнаул"

15 бандитов открыли стрельбу по людям возле кафе в алтайском селе Боровиха. Как сообщает Telegram-канал Shot, злоумышленники скрылись с места происшествия на Honda Civic.

По информации канала, перестрелка произошла около трех часов ночи 22 сентября. Мужчины подбежали к людям и стали палить из "травматов", после чего подошли и начали добивать жертв, а потом скрылись с места. Последний раз их видели в направлении Барнаула. Нападавшие могли сменить авто.

По предварительной информации, у двух компаний случился конфликт, и одна из сторон решила приехать на "стрелку". Сейчас установлена личность лишь одного из нападавших – это 39-летний мужчина.

Пострадали пять человек. Как утверждает канал, один из них находится в реанимации.

Паблик уточняет "Инцидент Барнаул", что конфликт случился возле магазина "Магнит" на улице Вокзальной. Судя по опубликованной ориентировке, разыскиваются еще двое мужчин 30-35 лет.