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В Барнауле дворник убил женщину за отказ от интима и спрятал тело в роще

Инцидент произошел в июне 2023 года. Потерпевшая находилась в гостях у дворника. 63-летний мужчина предложил ей близость, однако женщина отказала

31 июля 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении барнаульского дворника, который убил женщину за отказ от близости и спрятал ее тело в роще возле дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел в июне 2023 года. Потерпевшая находилась в гостях у дворника. 63-летний мужчина предложил ей близость, однако женщина отказала.

"В ходе конфликта мужчина руками задушил женщину, после чего вывез ее тело на безлюдный участок местности", – добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии 4

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Гость

01:13:15 01-08-2023

А сколько молодухе то лет было ?

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Гость

08:38:49 01-08-2023

После того, как задушил, добился своего?

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Гость

09:20:23 01-08-2023

Изверг!

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Дима

10:56:38 01-08-2023

Согласилась бы.....живая осталась бы, и удовольствие получила бы....эх ты.

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