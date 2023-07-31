В Барнауле дворник убил женщину за отказ от интима и спрятал тело в роще
Инцидент произошел в июне 2023 года. Потерпевшая находилась в гостях у дворника. 63-летний мужчина предложил ей близость, однако женщина отказала
31 июля 2023, 21:31, ИА Амител
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении барнаульского дворника, который убил женщину за отказ от близости и спрятал ее тело в роще возле дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
В ведомстве заявили, что инцидент произошел в июне 2023 года. Потерпевшая находилась в гостях у дворника. 63-летний мужчина предложил ей близость, однако женщина отказала.
"В ходе конфликта мужчина руками задушил женщину, после чего вывез ее тело на безлюдный участок местности", – добавили в ведомстве.
Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
01:13:15 01-08-2023
А сколько молодухе то лет было ?
08:38:49 01-08-2023
После того, как задушил, добился своего?
09:20:23 01-08-2023
Изверг!
10:56:38 01-08-2023
Согласилась бы.....живая осталась бы, и удовольствие получила бы....эх ты.