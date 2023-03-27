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В Барнауле дворовый пёс напал на женщину с собачкой

Агрессивное животное отогнали двое мужчин

27 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле бездомный пёс напал на женщину с собачкой, сообщил супруг пострадавшей горожанки телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, происшествие случилось днём 26 марта на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева. Агрессивное животное, приблизительно породы стаффордширский терьер, вцепилось питомцу в шею. Его отогнали двое мужчин.

"Чистить [раны собаке] ездили... прививку ставили от бешенства", – рассказал он, отметив со ссылкой на очевидцев, что злая собака уже неделю бегает по этому району.

Комментарии 14

  • Правильней будет - на собачку с женщиной!
    27 марта, Гость   Ответить
  • бездомный пёс напал на женщину с собачкой------ напал этот пес, видимо, на собачку. Все псы терпеть не могут эту лающую мелочь, не только уличные. Многие хозяева их на руки берут при приближении большой собаки, что есть правильно.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Пристрелить некому что ли? Сейчас ведь можно. Совсем люди своих прав не знают, просят других их защищать...
    27 марта, Гость   Ответить
  • На мыло.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Пристрелить некому что ли? Сейчас ведь можно. Совсем люди своих прав не знают, просят других их защищать...--- кого, даму или собачку?
    27 марта, Гость   Ответить
  • бездомный стаффорд? владельцев подобных собак не так уж и много. почему до сих пор не найден и не наказан хозяин?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Шавка сама спровоцировала нападение. Мелкие породы очень скандальные, особенно если рядом маманька.
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Шавка сама спровоцировала нападение" --- Гость, какой же бред вы несете. Мелкий дрыщ был с хозяйкой, а напавший - без хозяина. И напал именно бездомный пёс. А вы тут про скандальные породы и прочую чушь. Факты нужно указывать, а не домыслы ваши. А бездомных собак не должно вообще быть на улицах. Либо ты с хозяином, либо тебя забирают на передержку и последующее усыпление (если никто не изъявил желание забрать себе).
    27 марта, Гость   Ответить
  • кого, даму или собачку? - как получится же
    27 марта, Гость   Ответить
  • Надо вести учёт собак и их владельцев! И наказывать когда собак на улицу выгоняют!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Пристрелить некому что ли?" а что сейчас можно стрелять во всех, кто тебе не нравится? мне вот подобные комментаторы не нравятся совсем и те, кто выбрасывает животных на улицу.
    27 марта, Гость   Ответить
  • В Барнауле с бездомными животными просто беда, у парка Юбилейный бродят стаями крупные собаки бездомные, обращаться бесполезно одни отписки и ссылки на приют Ласка, который и так переполнен...Разговаривал с участковым он сказал что даже федеральные законы не работают, они не могут наказать ни за отсутствие намордника, ни за выгул в неположенном месте.
    27 марта, Гость   Ответить
  • они не могут наказать ни за отсутствие намордника, ни за выгул в неположенном месте. _____ Да расстрелял из табельного, всего делов. Потом оформил как нападение. Я в 90-е всегда так делал. Сейчас тоже по закону можно.
    27 марта, Гость   Ответить
  • предлагаю любителей пострелять усыпить. не нравятся мне они.
    27 марта, Гость   Ответить
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