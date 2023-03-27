В Барнауле дворовый пёс напал на женщину с собачкой

Агрессивное животное отогнали двое мужчин

27 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле бездомный пёс напал на женщину с собачкой, сообщил супруг пострадавшей горожанки телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, происшествие случилось днём 26 марта на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева. Агрессивное животное, приблизительно породы стаффордширский терьер, вцепилось питомцу в шею. Его отогнали двое мужчин.