Бездомную собаку облили кислотой в Бийске

Собака не проявляла признаков агрессии, играла с детьми

22 марта 2023, 08:41, ИА Амител

Жители Бийска продолжают самостоятельно и методом расправы решать проблему бродячих собак в городе, сообщает "Бийское телевидение".

"Пока власти ищут решение проблемы, жительница Заречья решила действовать самостоятельно и радикально – облила животное уксусной кислотой", – говорится в телесюжете.

Ранее в Барнауле кто-то пытался бездомных собак и кошек накормить едой с гвоздями.