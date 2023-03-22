НОВОСТИПроисшествия

Бездомную собаку облили кислотой в Бийске

Собака не проявляла признаков агрессии, играла с детьми

22 марта 2023, 08:41, ИА Амител

Жители Бийска продолжают самостоятельно и методом расправы решать проблему бродячих собак в городе, сообщает "Бийское телевидение".

"Пока власти ищут решение проблемы, жительница Заречья решила действовать самостоятельно и радикально – облила животное уксусной кислотой", – говорится в телесюжете.

Ранее в Барнауле кто-то пытался бездомных собак и кошек накормить едой с гвоздями.

Комментарии 11

  • И потом хотят чтоб у собак не было агрессии.. не люди!
    22 марта, Гость   Ответить
  • Я против бездомных собак на улицах, но это садизм и моральное уродство человека. Никогда нормальный человек не пойдет на такую жестокость! Ей на голову налить такой же кислоты! Эвтаназия должна быть гуманной, ни какой жестокости и издевательств.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, сгогласна с Вами!
    22 марта, Гость   Ответить
  • Пока власти все время пишут статьи, о том как собаки покусали людей, но не пишут сколько случаев издевательств со стороны людей над бездомными животными, включая кошек, которые на людей не нападают, а случаев этих на порядки больше. Люди психически неуравновешенные или с садистскими наклонностями будут совершать подобные деяния. Наше общество очнется от такого одобрямс, кода эти люди переключатся на детей или бомжей? Аппетит приходит во время еды как говорится. Сегодня собаку или кошку, завтра бомжа, алкаша, ребенка, инвалида кислотой обольют.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Сегодня на соседнем сайте отличная статья! Рекомендую всей зоошизе изучить ее наизусть. "Друг и враг. Алтайский биолог Сергей Снигирев рассказал, почему бездомные собаки опасны, а приюты бесполезны."
    22 марта, Гость   Ответить
  • Надеюсь, песелю помогут... Даже испытывая боль, не рычит и не кусается. Кому мог насолить?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Кому мог насолить? _____ Мог повадиться кур в сарае давить, или ещё какая вредная привычка. Но так мучить животное конечно перебор, лучше бы просто пристрелили. У нас в деревне пристреливают, дело житейское....
    22 марта, Гость   Ответить
  • Аппетит приходит во время еды как говорится. --- Ну вот смотри, ты кушаешь цыпушку, хрюшку, коровку...значит ли это, что ты перейдёшь на людей? М?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Но так мучить животное конечно перебор, лучше бы просто пристрелили. --- Согласен. Это действительно живодёр, так обрекать на мучения.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Это просто садизм. Собака жива и мучается. Чего хотела эта гражданка добиться?
    22 марта, Гость   Ответить
  • почему совершившее такое зло существо называют женщиной? Тварь ей название.
    22 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров