Двухмесячная девочка пострадала в результате драки двух женщин в Барнауле

Ребенка доставили в медицинское учреждение

17 июня 2025, 11:20, ИА Амител

В Барнауле грудной ребенок пострадал в результате нападения на женщину с коляской, правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной. В результате потасовки ребенок выпал из коляски.

"В ходе ссоры и причинении телесных повреждений местной жительнице другим лицом из коляски выпал грудничок. Двухмесячная девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь", – рассказали в ведомстве.

Ребенок по результатам осмотра врачами отпущен домой, не госпитализирован.