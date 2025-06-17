Двухмесячная девочка пострадала в результате драки двух женщин в Барнауле
Ребенка доставили в медицинское учреждение
17 июня 2025, 11:20, ИА Амител
В Барнауле грудной ребенок пострадал в результате нападения на женщину с коляской, правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта, сообщает прокуратура Алтайского края.
Напомним, в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной. В результате потасовки ребенок выпал из коляски.
"В ходе ссоры и причинении телесных повреждений местной жительнице другим лицом из коляски выпал грудничок. Двухмесячная девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь", – рассказали в ведомстве.
Ребенок по результатам осмотра врачами отпущен домой, не госпитализирован.
11:56:31 17-06-2025
напавшая реально отбитая на всю башку, ну видит же что с ребенком мама стоит, фашистка какая то
12:00:34 17-06-2025
Мамашке с ребёнком за языком нужно следить, а не ребёнком прикрываться
12:04:05 17-06-2025
Найти и дать реальный срок за нападение
12:14:55 17-06-2025
из-за полторашки пива повздорили?
12:24:29 17-06-2025
Яжемамки?
13:10:05 17-06-2025
бабья маточная трясучка как тестостерон в мошонке у приматов мужского гендера.
малышу - расти здоровым и счастливым.
13:26:38 17-06-2025
и кто что там сказал про ее мать? девочка вырастет и по "закону" завалит всю родню нападавшшей?
13:38:01 17-06-2025
Дикари...