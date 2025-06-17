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Двухмесячная девочка пострадала в результате драки двух женщин в Барнауле

Ребенка доставили в медицинское учреждение

17 июня 2025, 11:20, ИА Амител

В Барнауле грудной ребенок пострадал в результате нападения на женщину с коляской, правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной. В результате потасовки ребенок выпал из коляски.

"В ходе ссоры и причинении телесных повреждений местной жительнице другим лицом из коляски выпал грудничок. Двухмесячная девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь", – рассказали в ведомстве.

Ребенок по результатам осмотра врачами отпущен домой, не госпитализирован.

Барнаул Нападения на людей

Комментарии 8

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Гость

11:56:31 17-06-2025

напавшая реально отбитая на всю башку, ну видит же что с ребенком мама стоит, фашистка какая то

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Гость

12:00:34 17-06-2025

Мамашке с ребёнком за языком нужно следить, а не ребёнком прикрываться

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Наташа

12:04:05 17-06-2025

Найти и дать реальный срок за нападение

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111

12:14:55 17-06-2025

из-за полторашки пива повздорили?

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Гость

12:24:29 17-06-2025

Яжемамки?

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Гость

13:10:05 17-06-2025

бабья маточная трясучка как тестостерон в мошонке у приматов мужского гендера.
малышу - расти здоровым и счастливым.

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Гость

13:26:38 17-06-2025

и кто что там сказал про ее мать? девочка вырастет и по "закону" завалит всю родню нападавшшей?

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Гость

13:38:01 17-06-2025

Дикари...

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