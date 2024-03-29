В Барнауле экс-директору детсада Happy Baby изменили приговор

Срок наказания в отношении Елены Воротниковой остался прежним

29 марта 2024, 15:21, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Экс-директору барнаульского частного детсада Happy Baby Елене Воротниковой изменили приговор, сообщает пресс-служба судов Алтайского края.

В декабре 2023 года Воротникову признали виновной в отмывании денег, образовании юрлица через подставных лиц и покушении на причинение имущественного вреда. Тогда суд дал ей дал ей четыре года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в образовательных учреждениях и занятием педагогической деятельностью на два года и почти 11 месяцев.

28 марта 2024-го суд апелляционной инстанции оправдал женщину по статье о покушении на причинение имущественного ущерба в связи с отсутствием состава преступления. Но при этом постановил конфисковать у нее имущество, приобретенное в результате незаконных действий. В остальной части приговор остался без изменения.

Напомним, в ноябре прошлого года Алтайский краевой суд также дал реальные сроки двум бывшим воспитателям по делу об истязаниях в Happy Baby.