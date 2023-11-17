Обжалуют ли родители пострадавших в детсаду Happy Baby детей приговор воспитателям
Родители оказались не до конца удовлетворены приговором
17 ноября 2023, 15:20, ИА Амител
Мать двоих пострадавших в детсаду Happy Baby детей Юлия Пустовитенко и ее адвокат Кристина Севальдт оказались только частично удовлетворены приговором суда, который 16 ноября получили работники скандального учреждения. Теперь родители хотят обжаловать несколько решений. Об этом журналистам рассказала Кристина Севальдт.
"Будет жалоба"
Кристина Севальдт отметила, что они с Пустовитенко остались полностью довольны лишь приговором воспитателю Татьяне Нагих, которой дали три года и два месяца колонии общего режима. Нагих арестовали в зале суда.
Недовольство родителей вызвал приговор Оксане Чегровой, которой также дали реальный срок – три года лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд отсрочил наказание до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Отсрочка и не устроила Пустовитенко и ее защитника.
"Считаем, что суд мог не назначать отсрочку, потому что в семье есть родственники, которые могут позаботиться о ребенке. К тому же она может снова родить и получить еще одну такую отсрочку. Чуть позже мы полностью согласуем свою позицию. Я думаю, будет жалоба", – прокомментировала Кристина Севальдт.
Решения по еще двум подсудимым (экс-заведующей детским садом Елене Воротниковой и воспитателю Лидии Плотниковой), которым оставили условные сроки, родители также намерены обжаловать, отметила Кристина Севальдт.
"Мы не согласны со столь мягким наказанием, особенно в отношении заведующей детским садиком. Ее должность говорит сама за себя. В ее детском саду совершалось насилие в отношении детей и это установлено судом. Будем обжаловать решения", – отметила она.
"Все записывалось на камеры"
Юлия Пустовитенко отметила, что дело рассматривалось в апелляции уже в третий раз, а два раза его передавали в кассацию. Она отметила, что справедливости, наконец, удалось добиться. Однако по некоторым пунктам суд смягчил наказание и исключил из обвинения ряд эпизодов.
"Кассация не нашла оснований какие-то эпизоды исключить из обвинения. Она же признала, что незаконно из обвинения был исключен признак "группа лиц". А это позволило смягчить решение по заведующей детским садом, которая, безусловно, знала, что там происходит. Она сама говорила, что была информирована о происходящем, все записывалось на камеры. Поэтому как только мы получим решение суда, то определимся, каким образом будем обжаловать решение дальше", – отметила Юлия Пустовитенко.
Что это за дело?
Напомним, что в 2017-2018 годах воспитатели детсада Happy Baby применяли насилие в отношении 15 воспитанников. Детей били и закрывали в темных помещениях. Об издевательствах стало известно, когда один из родителей увидел, какие методы используют воспитатели. Правоохранители после этого также смогли изучить все инциденты, попавшие на камеры.
Приговоры обвиняемым вынесли в 2021 году, все они были условными, со штрафами и запретом заниматься педагогической деятельностью. А 16 января 2023 года их изменили, после того как родители подали апелляцию. Что именно поменялось в решениях суда, можно прочитать здесь.
15:40:39 17-11-2023
Видеокамеры там выставлены законным путëм и судили их в соответствии.?
16:08:57 17-11-2023
похоже, пока подсудимых не расстреляют, яжмать не успокоится
16:41:44 17-11-2023
Крови жаждет мамочка. Господь учил прощать и не судить. С такой кровожадностью может получить бумеранг...
22:12:17 17-11-2023
Гость (16:41:44 17-11-2023) Крови жаждет мамочка. Господь учил прощать и не судить. С та... Получит. Рак или раком. Да будет так!
18:18:05 17-11-2023
Ну а дети - то довольны? Правильные выводы сделали, что веди себя по хамски, родители всех посадят?
18:47:59 17-11-2023
Надо дожимать и изолировать таких садисток
20:23:48 17-11-2023
Кровожадная какая яжмать. Неприятный человек, по фото сразу понятно.
20:43:58 17-11-2023
Лошадь так и не может успокоиться. Ну, прилетит бумеранг. Только никто больным раком дитам не перешлет ни копейки!
21:38:22 17-11-2023
Можно как-то координаты осужденных обозначить! Помочь немного бы хотели. Призываю всех, кто верит хоть немного в справедливость, это сделать. Даже соткой.
11:31:42 18-11-2023
Как бы воспитателям помочь? Есть инициативная группа? Юристов нормальных нанять. Кристинку можно победить, она так-то не очень...
16:21:35 29-11-2023
В комментариях люди сами своих детей бьют , поэтому поддерживают этих тиранов. Бедные дети, растущие с семьях, где рукоприкладство поощряется и считается нормой.