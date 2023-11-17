Обжалуют ли родители пострадавших в детсаду Happy Baby детей приговор воспитателям

Родители оказались не до конца удовлетворены приговором

17 ноября 2023, 15:20, ИА Амител

Кристина Севальдт и Пустовитенко на суде/ Фото: amic.ru

Мать двоих пострадавших в детсаду Happy Baby детей Юлия Пустовитенко и ее адвокат Кристина Севальдт оказались только частично удовлетворены приговором суда, который 16 ноября получили работники скандального учреждения. Теперь родители хотят обжаловать несколько решений. Об этом журналистам рассказала Кристина Севальдт.

"Будет жалоба"

Кристина Севальдт отметила, что они с Пустовитенко остались полностью довольны лишь приговором воспитателю Татьяне Нагих, которой дали три года и два месяца колонии общего режима. Нагих арестовали в зале суда.

Недовольство родителей вызвал приговор Оксане Чегровой, которой также дали реальный срок – три года лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд отсрочил наказание до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Отсрочка и не устроила Пустовитенко и ее защитника.

"Считаем, что суд мог не назначать отсрочку, потому что в семье есть родственники, которые могут позаботиться о ребенке. К тому же она может снова родить и получить еще одну такую отсрочку. Чуть позже мы полностью согласуем свою позицию. Я думаю, будет жалоба", – прокомментировала Кристина Севальдт.

Решения по еще двум подсудимым (экс-заведующей детским садом Елене Воротниковой и воспитателю Лидии Плотниковой), которым оставили условные сроки, родители также намерены обжаловать, отметила Кристина Севальдт.

Юлия Пустовитенко / Фото: amic.ru

"Мы не согласны со столь мягким наказанием, особенно в отношении заведующей детским садиком. Ее должность говорит сама за себя. В ее детском саду совершалось насилие в отношении детей и это установлено судом. Будем обжаловать решения", – отметила она.

"Все записывалось на камеры"

Юлия Пустовитенко отметила, что дело рассматривалось в апелляции уже в третий раз, а два раза его передавали в кассацию. Она отметила, что справедливости, наконец, удалось добиться. Однако по некоторым пунктам суд смягчил наказание и исключил из обвинения ряд эпизодов.

"Кассация не нашла оснований какие-то эпизоды исключить из обвинения. Она же признала, что незаконно из обвинения был исключен признак "группа лиц". А это позволило смягчить решение по заведующей детским садом, которая, безусловно, знала, что там происходит. Она сама говорила, что была информирована о происходящем, все записывалось на камеры. Поэтому как только мы получим решение суда, то определимся, каким образом будем обжаловать решение дальше", – отметила Юлия Пустовитенко.

Экс-заведующая и воспитатели детского сада Happy Baby / Фото: amic.ru

Что это за дело?

Напомним, что в 2017-2018 годах воспитатели детсада Happy Baby применяли насилие в отношении 15 воспитанников. Детей били и закрывали в темных помещениях. Об издевательствах стало известно, когда один из родителей увидел, какие методы используют воспитатели. Правоохранители после этого также смогли изучить все инциденты, попавшие на камеры.

Приговоры обвиняемым вынесли в 2021 году, все они были условными, со штрафами и запретом заниматься педагогической деятельностью. А 16 января 2023 года их изменили, после того как родители подали апелляцию. Что именно поменялось в решениях суда, можно прочитать здесь.