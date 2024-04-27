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В Барнауле экс-главе комитета ЖКХ Бенсу отменили оправдательный приговор

Ему назначили восемь месяцев исправительных работ, однако освободили от наказания из-за истечения срока давности

27 апреля 2024, 19:42, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Барнаульский суд повторно рассмотрел уголовное дело о халатности в отношении бывшего главы комитета ЖКХ администрации города Антона Бенса. Как рассказала помощник прокурора пресс-служба прокуратуры Алтайского края, ему назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства, однако от наказания освободили в связи с истечением срока давности.

Суд установил, что с апреля 2015 по февраль 2021 года в Барнауле были признаны аварийными и подлежали расселению три многоквартирных дома: на 1-й Западной, 51, и Советской Армии, 54 и 164. В конечном счете в одном из них частично обрушились конструкции.

Сторона обвинения просила признать подсудимого виновным в халатном исполнении обязанности. Бенс свою вину не признал. Суд назначил бывшему чиновнику исправительные работы с освобождением в силу истечения срока давности. При этом приговор пока в силу не вступил.

Барнаул

Комментарии 2

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Снайпер

22:02:15 27-04-2024

А это не тот ли Бенс А., у которого мёрзли руки до тех пор пока он ни стал руководителем ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"?

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Гость

22:13:22 27-04-2024

Орден ему дайте "За заслуги ..."

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