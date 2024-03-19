В Барнауле этнический наркопреступник делал закладки в сугробах
Оптовую партию наркотиков задержанный получил в феврале в Новосибирске
19 марта 2024, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае оперативники отдела по противодействию этнической наркопреступности задержали 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, сообщает региональное МВД.
"В столице края мужчина успел сформировать 37 тайников-закладок в разных районах города, о координатах которых в онлайн-режиме информировал куратора", – рассказали в ведомстве.
Поймали мужчину, когда он формировал очередную закладку. Согласно заключению эксперта, в тайнике находилось чуть более грамма героина.
Оптовую партию наркотиков задержанный получил в феврале в Новосибирске, в начале марта он прибыл в Барнаул и арендовал квартиру посуточно.
Выяснилось, что в России мужчина находился незаконно: осенью 2023 года он прибыл в страну и встал на миграционный учет, однако ни патента, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство не получил.
14:36:03 19-03-2024
И? жил незаконно, кто то за это должен быть ответственным? Или так можно всем? Не попался бы на наркоте, так и продолжил бы жить ? Незаконно зарабатывать, а оптом удивляемся, всяким террактам. Ответственные всегда должны быть, кто допустил, недоглядел...
14:48:37 19-03-2024
Злые языки намекают, что полиция примерные места знают, но берут их, когда надо, вроде как по плану
15:07:52 19-03-2024
как допустили оптовую партию наркоты? мышей не ловят?
20:24:14 19-03-2024
А в США довольно строгие правила: «…аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов……Согласно GB News, по законодательству США, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать основанием для его депортации из страны.»