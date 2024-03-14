В Барнауле задержали трех новосибирцев, приехавших распространять наркотики

Молодых людей заключили под стражу

14 марта 2024, 10:23, ИА Амител

Автомобиль, на котором приехали новосибирцы / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле задержали трех молодых людей с крупной партией героина и метадона, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне ночью на проспекте Калинина правоохранители остановили автомобиль Kia Rio, в котором находились водитель и два пассажира – молодые люди 22, 28 и 30 лет.

"В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а часть свертков с неизвестным содержимым была спрятана в пустых сигаретных пачках", – рассказали в ведомстве.

Проведенное в дальнейшем исследование показало, что в свертках находился метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.

Задержанные проживают в Новосибирске, в Барнаул они приехали для сбыта наркотических средств через тайники. Всех заключили под стражу.