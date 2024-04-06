В Барнауле эвакуировали людей из гипермаркета "Лента"
В здании сработала пожарная тревога
06 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
"Лента" на Павловском тракте / Фото: "Яндекс Карты"
В Барнауле в гипермаркете "Ленте" на Павловском тракте сработала пожарная сигнализация. Люди были своевременно эвакуированы.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, пожарные уже обследовали здание и не обнаружили задымления.
"Причина тревоги уточняется, на месте работают специалисты", — подчеркнули в ведомстве.
4 апреля в Барнауле эвакуировали посетителей ТРЦ "Огни" из-за бесхозной сумки, которую нашли сотрудники охраны в одном из отделов.
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