В Барнауле эвакуировали людей из гипермаркета "Лента"

В здании сработала пожарная тревога

06 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

"Лента" на Павловском тракте / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле в гипермаркете "Ленте" на Павловском тракте сработала пожарная сигнализация. Люди были своевременно эвакуированы.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, пожарные уже обследовали здание и не обнаружили задымления.

"Причина тревоги уточняется, на месте работают специалисты", — подчеркнули в ведомстве.

4 апреля в Барнауле эвакуировали посетителей ТРЦ "Огни" из-за бесхозной сумки, которую нашли сотрудники охраны в одном из отделов.