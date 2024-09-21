Жительница Бийска украла дорогие духи из магазина и попала под "уголовку"
Горожанке предъявили обвинение
21 сентября 2024, 12:51, ИА Амител
Духи / Источник фото: unsplash.com
В Бийске девушка украла дорогие духи из сетевого магазина косметики и попалась полиции, сообщили в МВД Алтайского края.
К правоохранителям с заявлением о преступлении обратился управляющий торговой точки. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемую – ею оказалась 29-летняя горожанка, которую ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
Злоумышленнице предъявили обвинение по статье УК "Кража". Свою вину она признала.
13:26:30 21-09-2024
Духи вряд ли настоящие... Бурда какая нибудь
11:02:06 22-09-2024
Бдыщ... (13:26:30 21-09-2024) Духи вряд ли настоящие... Бурда какая нибудь ...
Естественно. В Летуале большая часть - подделка. Ну или как сейчас модно говорить - реплика.
18:49:12 22-09-2024
Гость (11:02:06 22-09-2024) Естественно. В Летуале большая часть - подделка. Ну или ...
Минусят любительницы поддельних Кирке и Лост Черри? ))) Да вперед и с песней.
14:06:08 21-09-2024
На Арарат похоже
17:13:11 21-09-2024
Гость (14:06:08 21-09-2024) На Арарат похоже... Одеколон тройной дороже.