Жительница Бийска украла дорогие духи из магазина и попала под "уголовку"

Горожанке предъявили обвинение

21 сентября 2024, 12:51, ИА Амител

Духи / Источник фото: unsplash.com

В Бийске девушка украла дорогие духи из сетевого магазина косметики и попалась полиции, сообщили в МВД Алтайского края.

К правоохранителям с заявлением о преступлении обратился управляющий торговой точки. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемую – ею оказалась 29-летняя горожанка, которую ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье УК "Кража". Свою вину она признала.