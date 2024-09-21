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Жительница Бийска украла дорогие духи из магазина и попала под "уголовку"

Горожанке предъявили обвинение

21 сентября 2024, 12:51, ИА Амител

Духи / Источник фото: unsplash.com
Духи / Источник фото: unsplash.com

В Бийске девушка украла дорогие духи из сетевого магазина косметики и попалась полиции, сообщили в МВД Алтайского края.

К правоохранителям с заявлением о преступлении обратился управляющий торговой точки. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемую – ею оказалась 29-летняя горожанка, которую ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье УК "Кража". Свою вину она признала.

Бийск Происшествия

Комментарии 5

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Бдыщ...

13:26:30 21-09-2024

Духи вряд ли настоящие... Бурда какая нибудь

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Гость

11:02:06 22-09-2024

Бдыщ... (13:26:30 21-09-2024) Духи вряд ли настоящие... Бурда какая нибудь ...
Естественно. В Летуале большая часть - подделка. Ну или как сейчас модно говорить - реплика.

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Гость

18:49:12 22-09-2024

Гость (11:02:06 22-09-2024) Естественно. В Летуале большая часть - подделка. Ну или ...
Минусят любительницы поддельних Кирке и Лост Черри? ))) Да вперед и с песней.

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Гость

14:06:08 21-09-2024

На Арарат похоже

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Musik

17:13:11 21-09-2024

Гость (14:06:08 21-09-2024) На Арарат похоже... Одеколон тройной дороже.

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