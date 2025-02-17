Перевозчик связан с земельным участком на ул. Власихинской, 137, который фигурирует в деле

17 февраля 2025, 11:57, Антон Дегтярев

Николай Усольцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Барнаульский перевозчик Николай Усольцев, чье имя называл засекреченный свидетель по делу вице-мэра Антона Шеломенцева, имеет отношение и к скандально известному земельному участку на улице Власихинской, 137. Напомним, чиновник и его бывший зам Сергей Щукин планировали построить там склады и просили томского подрядчика Дениса Илюшина сделать для них проект в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Перевозчик Усольцев также собирался строить на этом участке гараж и платил деньги жене Щукина за аренду территории. О земельных связях и долгах – в материале amic.ru.

Земельный вопрос

14 февраля суд вызвал в качестве свидетеля перевозчика Николая Усольцева. Тот старался уйти от подробных ответов, но рассказал, что был знаком с Сергеем Щукиным и его супругой. В 2020 году Вера Щукина решила приобрести в аренду с последующим выкупом участок на улице Власихинской, 137 (позже, по версии следствия, именно там Щукин и Шеломенцев захотят построить склады, и директор компании "Запсиб-Мост" спроектирует их в обмен на покровительство вице-мэра).

Территория заинтересовала и Николая Усольцева (в то время его компания "Бизнес-Авто" обслуживала маршруты № 59 и 120), который захотел построить на ней гараж. Однако в аукционе он не смог участвовать из-за отсутствия средств. В итоге участок достался Щукиной. За аренду ей нужно было платить по 3,4 млн рублей в год (чтобы отдать первый транш, Щукины даже продали квартиру) и только после застройки его можно было оформить в собственность.

Усольцев рассказал о своих планах Вере Щукиной и та предложила ему возвести объект на Власихинской, 137. За аренду с предпринимателя брали 100 тысяч рублей в месяц. Усольцев утверждает, что эти деньги он передавал Сергею Щукину.

Суд по делу Антона Шеломенцева / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Гараж Усольцев не построил – помешала пандемия, а после возникли финансовые проблемы и он полностью отказался от этого плана. Долг за аренду пытался покрыть частями – в 2022 и 2023 годах. Как утверждает предприниматель, всего он передал 2,6 млн рублей (то есть меньше обговоренной суммы в 3,4 млн за год). Письменного договора, по словам Усольцева, между ним и Щукиной не было.

"Была договоренность. Это словесный договор, письменный договор мы не заключали. Не получилось с работой, по мере возможностей я отдавал задолженность по 100 тысяч рублей в месяц", – пояснил он.

Сейчас, утверждает Усольцев, никаких отношений с Щукиным у него нет. А с Верой Щукиной он находится в ссоре, причиной которой как раз и стал долг за аренду участка.

Также Усольцев сообщил суду, что ничего не знает о проекте открытых складов для хранения инертных материалов, который позже на этой территории задумал построить Щукин (а затем проект складов разработала фирма Дениса Илюшина "Запсиб-Мост").

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Секретный" свидетель против Усольцева

В декабре 2024 года в показаниях "засекреченного" свидетеля Дмитрия Жукова (это имя – псевдоним) уже звучало имя Николая Усольцева. Указывалось, что Николай Усольцев якобы передал через Сергея Щукина взятку 600 тысяч рублей за получение "выгодных" маршрутов № 150, 70, 77, 120 и 59.

"В силу ранее занимаемой мною должности могу точно сказать, что мне известно о том, что предприниматель Усольцев и зарегистрированное на него ООО "Бизнес-Авто", занимающееся городскими пассажирскими перевозками на маршрутах № 120 и 77, также передавал взятки через Щукина в сумме 600 тысяч рублей за получение Усольцевым выгодных маршрутов по перевозке пассажиров", – отметил Жуков.

Также Жуков рассказывал следствию о том, что Усольцев вместе с Шеломенцевым радовались, когда сотрудники силовых структур при предварительном обыске в ноябре 2023 года у них "ничего не нашли". Однако никакой другой информации по этому делу больше не было, следственные органы также об этом не сообщали. На данный момент Усольцев проходит как свидетель по делу Шеломенцева.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Кто еще выступал в суде?

На суде 14 февраля 2025 года выступила и начальник юридического отдела комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Майя Науменко, которая работает в мэрии с 2019 года. Она рассказала, как проводился конкурс на определение перевозчика на маршруты общественного транспорта, а также как формировалась комиссия и кто определял ее состав.

Науменко утверждает, что проведение конкурса и формирование комиссии регулировалось нормативными актами, в которых установлено число членов комиссии, однако нет требований по поводу должностных лиц, которые обязательно должны входить в ее состав. В 2021 году председатель комитета Шеломенцев участвовал в комиссии по определению перевозчика, вспомнила свидетель. При этом она подчеркнула, что никто из членов комиссии не мог повлиять на результаты торгов и "нельзя сказать, что председатель комиссии имеет право решающего голоса".

Также Науменко заверила суд, что не получала от Шеломенцева указаний по одобрению заявок или выбору перевозчиков на маршруты. Вице-мэр просил только "отстаивать интересы комитета в соответствии с законодательством".

Майя Науменко / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Кроме того, она подтвердила, что после проигранного конкурса по маршруту № 41 в 2021 году Олег Бесчастный (его уже осудили за дачу взятки 2 млн рублей Шеломенцеву за обслуживание маршрутов №41 и 78, которые так и не получил) подавал иск на комитет в Арбитражный суд, так как был не согласен с выставленными баллами. Тогда перевозчику не удалось оспорить проигрыш аукциона и суд согласился с тем, что другой перевозчик – Антон Еньшин – законно получил маршрут, отметила она.

Кроме того, Науменко пояснила, что ей знакома фамилия Илюшин, и компания "Запсиб-Мост" работала с мэрией, в частности, по муниципальному контракту по реконструкции путепровода на проспекте Ленина. О других контрактах с компанией чиновница не вспомнила. В суд с этой организацией мэрия не ходила, однако одна претензия в адрес компании составлялась и она была связана с нарушением сроков исполнения контракта.

На этом допрос свидетелей закончился. На следующем заседании, которое состоится 21 февраля 2025 года, планируется огласить часть материалов уголовного дела.

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Первая и вторая статьи связаны с взяткой в размере 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного, которую бизнесмен, по версии следствия, передал Шеломенцеву через посредника Сергея Щукина. Чиновник за такой "подарок" якобы обещал помочь бизнесмену "забрать" маршруты № 41 и 78, которые Бесчастный так и не получил. По версии следствия, за 1,2 млн рублей Шеломенцев купил автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за свою "курьерскую" работу.

Третья статья Шеломенцева связана уже с получением взяток от другого человека: от главы компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов на улице Власихинской, 137. Создать проект для них они попросили Илюшина. Работа оценивалась в 350 тысяч рублей, однако вместо денег Шеломенцев якобы предложил Илюшину оказывать покровительство при заключении госконтрактов. Илюшин проект разработал, а Шеломенцев и Щукин получили разрешение на строительство.

Также, по версии следствия, в феврале 2022 года Илюшин через Щукина отдал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Что с другими фигурантами дела?

На данный момент приговор вынесли уже двум фигурантам "дела Шеломенцева", а именно Сергею Щукину и Олегу Бесчастному. Щукин сначала получил пять лет лишения свободы условно и штраф в размере однократной суммы взятки (то есть 2 млн рублей). Однако прокуратура обжаловала это решение, подала апелляцию и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд приговорил Щукина к трем годам строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей.

Прокуратура оспорит и приговор перевозчику Олегу Бесчастному, который в декабре 2024 года получил штраф 40 млн рублей. Прокурор просит приговорить Бесчастного к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6 млн рублей с трехлетним запретом работать в сфере пассажирских перевозок. Апелляцию суд уже принял, ее рассмотрят 27 февраля 2025 года в Алтайском районном суде.

Также с 27 декабря 2024 года в Томске рассматривают дело директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Сейчас процесс еще продолжается.