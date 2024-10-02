В Барнауле голая девушка залезла на танк на площади Победы
Горожанку отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
02 октября 2024, 13:35, ИА Амител
В Барнауле голая 24-летняя девушка залезла на танк на площади Победы и распылила на него краску. Возбуждено уголовное дело.
"28 сентября подозреваемая распылила краску на объект культурного наследия регионального значения "Танк Т-34", являющийся памятником лучшему танку Великой Отечественной войны. Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", – рассказали в СК Алтайского края.
В отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье "Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны".
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Девушке назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
13:38:50 02-10-2024
24-летняя -- холодно же
13:44:41 02-10-2024
Бабы дуры, не потому что дуры, а потому что бабы.
Ведро ей растворителя, за её счет, и пусть трет пока не отмоет.
15:48:36 02-10-2024
Гость (13:44:41 02-10-2024) Бабы дуры, не потому что дуры, а потому что бабы. Ведро ... Привязать ее к танку. Голую.
13:52:57 02-10-2024
Там дуло ого-го!
13:54:04 02-10-2024
Осеннее обострение, нормальной в голову такое не придет!
13:54:58 02-10-2024
Слава Виолетты Метелицы покоя не дает...
22:51:00 02-10-2024
Гость (13:54:58 02-10-2024) Слава Виолетты Метелицы покоя не дает......
Что за слава ?
13:56:40 02-10-2024
Отвратительные фото - ничего не видно.
14:13:26 02-10-2024
Ну все проверить круг знакомых. Все соц сети. По-любому они там все предатели переписывались. Север России еще не до конца освоен.
14:34:31 02-10-2024
Не гость (14:13:26 02-10-2024) Ну все проверить круг знакомых. Все соц сети. По-любому они ... Да, раз такая стойкая, голой ее и на севера. Правда там слой жира гигантский, посмотрел фото на других ресурсах, но ничего, схуднет на принудительных работах.
14:49:57 02-10-2024
Гость (14:34:31 02-10-2024) Да, раз такая стойкая, голой ее и на севера. Правда там слой... Так эта альтернатевноодаренная еще и пыталась своим весом отломить дуло у танка?
14:56:02 02-10-2024
Гость (14:49:57 02-10-2024) Так эта альтернатевноодаренная еще и пыталась своим весом от... Ёрзала?
15:03:41 02-10-2024
Гость (14:56:02 02-10-2024) Ёрзала?... без любрикантов на ствол не залезла...
14:25:43 02-10-2024
Амик, а можно нормальные фотки?
14:29:08 02-10-2024
Гость (14:25:43 02-10-2024) Амик, а можно нормальные фотки?... голых баб не видел?
16:11:26 02-10-2024
Гость (14:29:08 02-10-2024) голых баб не видел?... Вопрос не в том, что она голая. Просто такая композиция с танком наверняка выглядела крайне интересно!
А вам, Батенька, срочно к врачу, причем, по профилю!
14:35:49 02-10-2024
Гость (14:25:43 02-10-2024) Амик, а можно нормальные фотки?... Там не на что смотреть, поверь
14:39:01 02-10-2024
Гость (14:25:43 02-10-2024) Амик, а можно нормальные фотки?... рукоблуд, ты голой бабы не видел?
14:43:50 02-10-2024
Гость (14:39:01 02-10-2024) рукоблуд, ты голой бабы не видел?... думает кто из знакомых не
15:21:02 02-10-2024
Гость (14:43:50 02-10-2024) думает кто из знакомых не... да просто забухала и не помнит где отметилась. хочет фотопоборку своих похождений увидеть.
20:35:27 02-10-2024
Гость (14:25:43 02-10-2024) Амик, а можно нормальные фотки?... пишут что на других пабликах есть она - жирная сильно
14:47:00 02-10-2024
Дана Борисова тоже на танк все время лазила
15:08:03 02-10-2024
И коня на ходу остановит и в горящую избу войдет и на танк с голым задом залезет.
15:29:35 02-10-2024
Стрёмная какая-то. 24 года, а на видео баба лет под 40. Ещё и в партаках вся. Как говорится клейма негде ставить.
15:51:21 02-10-2024
Жирная разрисованая хохлома.
15:52:50 02-10-2024
Голая девка повредила танк? Я это прочитал?
16:05:52 02-10-2024
Смысл вообще постить пятна. Уж может лучше совсем без фото было бы? Или это чтобы каждый представил свое?
16:19:53 02-10-2024
Есть окружение где "каждый по нитке - голому рубашка", а есть "каждый щипнёт и останешься без трусов". Если девушка без вредных привычек и ранее не вытворяла эпотажных поступков, то где она насобирала щипочей? Это: родственники, соседи, коллеги, виртуальное общение или новая подружка, жених? - бывает влияние зловредной личности "с кем поведёшься от того и наберёшься". Если это единичный случай, нужно отфильтровать окружение, вплоть до отшельничества. Люди-импаты, со слабой волей и психикой часто попадают в такое положение. Ладно бы просто безобидно голая борогозила, а ведь ещё политический подтекст с вредительством. Короче: психологи, психиатры разберутся...
18:14:33 02-10-2024
Гость (16:19:53 02-10-2024) Есть окружение где "каждый по нитке - голому рубашка", а ест... Причём психиатры ? За какую сумму денег она это сделала ? Проиграла в карты или рулетку ?
17:40:42 02-10-2024
Ну, с вами же не "разобрались"...
😁
00:26:33 03-10-2024
Кхм... (17:40:42 02-10-2024) Ну, с вами же не "разобрались"...😁... ___________________________
Ну, тогда я имею моральное право, тоже шуточкой-прибауточкой, намекнуть не благодарным за ценную информацию, что "метнула бисер..."
21:13:55 02-10-2024
Да на СВО она собралась. Пыталась танк оседлать. Что прикопались?
22:13:24 04-10-2024
Поступок, мерзкий.
14:46:57 05-10-2024
Мраэь
10:50:37 06-10-2024
размер имеет значение. видать разочаровалась в мужчинах ей нужен член по больше.
вот только такое дуло в нее не влезет порвет