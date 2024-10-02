В Барнауле голая девушка залезла на танк на площади Победы

Горожанку отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

02 октября 2024, 13:35, ИА Амител

Голая девушка у танка / Кадры из видео: Barnaul 22

В Барнауле голая 24-летняя девушка залезла на танк на площади Победы и распылила на него краску. Возбуждено уголовное дело.

"28 сентября подозреваемая распылила краску на объект культурного наследия регионального значения "Танк Т-34", являющийся памятником лучшему танку Великой Отечественной войны. Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", – рассказали в СК Алтайского края.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье "Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны".

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Девушке назначили психолого-психиатрическую экспертизу.