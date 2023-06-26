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На Алтае голый мужчина рассмешил сельских полицейских

Задерживать любителя прогулок нагишом, по словам очевидицы, не стали

26 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Черное и Белое Барнаул"
Кадр из видео: "Черное и Белое Барнаул"

Голый мужчина разгуливал по селу в Алтайском крае, сообщила очевидица в паблике "Черное и Белое Барнаул"

По ее словам, все произошло несколько дней назад в райцентре Ключевского района. Стражи порядка при этом не стали задерживать сельчанина.

"[Полиция] просто проезжает мимо, смеется и ничего не делает", – рассказала женщина о реакции правоохранителей.

Ранее барнаульцы занялись любовью в Нагорном парке на фоне стелы "Город трудовой доблести".

Комментарии 8

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Гость

09:34:40 26-06-2023

Беспредел !!! "Силовики" про свой "функционал" забыли напрочь??? Куда мир катится??????????

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Гость

09:35:24 26-06-2023

В пору наказывать такое преступное бездействие представителей силовых структур!!!!!!!! Халатное отношение к работе!!!!!!

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Гость

09:37:37 26-06-2023

Почему бездействие?????? что за смешки?

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Земляк

10:24:59 26-06-2023

Где реакция прокуратуры? Хулиганство не пресечено полицией.

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Гость

11:03:39 26-06-2023

Кто не может себя представить на месте голого, идущего по улице- тот и кричит- хулиганство. А кто может-ну идет и идет. Как будто у детей письки другие

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Гость

12:46:54 26-06-2023

Ждём реакцию прокуратуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ага

13:27:16 26-06-2023

чё с психа возьмешь? вот и смеюцца, поскольку знают кто он

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Гость

15:50:36 26-06-2023

Голыми гулять надо разрешать только женщинам. Примерно от 18 до 39

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