На Алтае голый мужчина рассмешил сельских полицейских

Задерживать любителя прогулок нагишом, по словам очевидицы, не стали

26 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Черное и Белое Барнаул"

Голый мужчина разгуливал по селу в Алтайском крае, сообщила очевидица в паблике "Черное и Белое Барнаул".

По ее словам, все произошло несколько дней назад в райцентре Ключевского района. Стражи порядка при этом не стали задерживать сельчанина.

"[Полиция] просто проезжает мимо, смеется и ничего не делает", – рассказала женщина о реакции правоохранителей.

Ранее барнаульцы занялись любовью в Нагорном парке на фоне стелы "Город трудовой доблести".