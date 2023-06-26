На Алтае голый мужчина рассмешил сельских полицейских
Задерживать любителя прогулок нагишом, по словам очевидицы, не стали
26 июня 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр из видео: "Черное и Белое Барнаул"
Голый мужчина разгуливал по селу в Алтайском крае, сообщила очевидица в паблике "Черное и Белое Барнаул".
По ее словам, все произошло несколько дней назад в райцентре Ключевского района. Стражи порядка при этом не стали задерживать сельчанина.
"[Полиция] просто проезжает мимо, смеется и ничего не делает", – рассказала женщина о реакции правоохранителей.
Ранее барнаульцы занялись любовью в Нагорном парке на фоне стелы "Город трудовой доблести".
09:34:40 26-06-2023
Беспредел !!! "Силовики" про свой "функционал" забыли напрочь??? Куда мир катится??????????
09:35:24 26-06-2023
В пору наказывать такое преступное бездействие представителей силовых структур!!!!!!!! Халатное отношение к работе!!!!!!
09:37:37 26-06-2023
Почему бездействие?????? что за смешки?
10:24:59 26-06-2023
Где реакция прокуратуры? Хулиганство не пресечено полицией.
11:03:39 26-06-2023
Кто не может себя представить на месте голого, идущего по улице- тот и кричит- хулиганство. А кто может-ну идет и идет. Как будто у детей письки другие
12:46:54 26-06-2023
Ждём реакцию прокуратуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:27:16 26-06-2023
чё с психа возьмешь? вот и смеюцца, поскольку знают кто он
15:50:36 26-06-2023
Голыми гулять надо разрешать только женщинам. Примерно от 18 до 39