НОВОСТИОбщество

В Барнауле готовят к открытию городской пляж

Он начнет принимать отдыхающих в конце этой недели либо в начале следующей

18 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: barnaul.org
Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: barnaul.org

Пляж на острове Помазкин в Барнауле готовят к открытию, которое должно состояться в конце этой или в начале следующей недели, сообщили в администрации краевой столицы.

После того как уровень воды в реке Оби стабилизировался, подрядная организация ООО "Майами-импорт" обследовала дно водной акватории, провела планировку территории, очистила и обработала ее от клещей.

Сейчас специалисты проводят лабораторные испытания воды и песка. Пляж будет готов к открытию после получения положительных результатов.

Заместитель начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Евгений Терещенко отметил, что по состоянию на 18 июня в городе работают три пляжа:

  • на озере Пионерском;
  • на озере Варежка;
  • на гребном канале – водный парк "Лапа".

Кроме того, жители краевой столицы уже могут посетить десять открытых бассейнов:

  • "Чайка";
  • "Лесные дали";
  • "Крыша";
  • "Планета Q";
  • Pool Side;
  • "Адриатика";
  • Магис Спорт";
  • спорткомплекс "Обь";
  • "Бонус 21";
  • "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина. 

Эти локации к началу купального сезона прошли необходимую подготовку. 

"Напоминаем жителям, что купание в несанкционированных местах – это риск для жизни и здоровья. На территории Барнаула расположено 25 мест, где установлены знаки "Купаться запрещено", – заключили в мэрии.

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: amic.ru

Где в Барнауле можно искупаться в июньскую жару и работают ли пляжи?

Пока что официально открыто мало мест, где можно охладиться
НОВОСТИОбщество
Барнаул пляж

Комментарии 14

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Шинник

16:06:48 18-06-2025

а о обработке от комаров НИ ГДЕ НЕ СКАЗАНО !!!!!!!!!!!!!

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Асса

16:21:39 18-06-2025

...риск для жизни и здоровья - отдать последние крохи на пляже, и сосать "ЛАПУ" до зимы.

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Гость

17:03:22 18-06-2025

Асса (16:21:39 18-06-2025) ...риск для жизни и здоровья - отдать последние крохи на пля... потому что это там бесполезно. вы вообще не соображаете откуда комары берутся?

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Гость

17:05:05 18-06-2025

там есть хотя-бы 10 туалетов ЧИСТЫХ ? сколько там переодевалок хороших? где не всем подряд видно, что ты труселя снял и переодеваешься. Есть-ли там душевые с артезианской водой - смыть песок и гадость из реки?

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Гость

17:06:06 18-06-2025

насколько безопасна в биологич. плане "Варежка" с учетом, что в нее стекает вода со всего южного, с поселка, садов, дорог и пр. ?

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Гость

17:44:28 18-06-2025

вангую.. как откроют начнутся дожди и холод

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Лея

20:36:54 18-06-2025

Гость (17:44:28 18-06-2025) вангую.. как откроют начнутся дожди и холод... что там ванговать, до 30 го свыше 30+, потом все остальное время не выше +26

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Гость

20:42:24 18-06-2025

В конце городского пляжа - горы песка. Его бы их разровнять по всему пляжу и поднять уровень, чтобы не подтапливало - и тогда можно было бы его открывать с 1 июня , а не с 1 июля. У властей желания нет или лень что-то делать с многострадальным пляжем?

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Гость

22:14:10 18-06-2025

Гость (20:42:24 18-06-2025) В конце городского пляжа - горы песка. Его бы их разровнять... Когда вода уйдет до нынешнего уровня ты с этой горы лазить будешь* Вода сейчас упала уже на три метра. А к августу упадет еще на два, равнятель.

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Надежда

07:23:19 19-06-2025

Давно пора открыть, почему-то платные давно открыли, а наш пляж городской без платный ни как не могут открыть, скоро сезон закончится, а открытия нет, а ещё какие там убитые дороги, чтоб доехать до пляжа и если после небольшого дождика можно застрять, сплошные буераги, комазы песок вывозят, колеи наделали, такой большой город, а искупаться негде, а, кругом вода, люди парятся в домах, зато платных наделали пляжей, ни кто не думает а простых смертных, ни все могут себе позволить платный отдых

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Гость

07:43:44 19-06-2025

Надежда (07:23:19 19-06-2025) Давно пора открыть, почему-то платные давно открыли, а наш п... Платные тоже на Оби? Где вода поднималась на 6 м , а сейчас упала на три?

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Пулин

22:07:03 19-06-2025

Надежда (07:23:19 19-06-2025) Давно пора открыть, почему-то платные давно открыли, а наш п... Это не городской пляж - это порнография, пешком не дойдёшь, на авто не подъедешь.
Грязь, пыль столбом висит на этой, якобы, дороге. Парковочных мест в выходной день нет.

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Гость

22:17:00 19-06-2025

Пулин (22:07:03 19-06-2025) Это не городской пляж - это порнография, пешком не дойдёшь, ... Приезжайте в рабочий день.

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Гость

22:49:18 19-06-2025

Пулин (22:07:03 19-06-2025) Это не городской пляж - это порнография, пешком не дойдёшь, ... На следующей неделе свободных мест будет валом, а пыли не будет совсем. Всю неделю дожди.

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