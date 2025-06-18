Он начнет принимать отдыхающих в конце этой недели либо в начале следующей

18 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: barnaul.org

Пляж на острове Помазкин в Барнауле готовят к открытию, которое должно состояться в конце этой или в начале следующей недели, сообщили в администрации краевой столицы.

После того как уровень воды в реке Оби стабилизировался, подрядная организация ООО "Майами-импорт" обследовала дно водной акватории, провела планировку территории, очистила и обработала ее от клещей.

Сейчас специалисты проводят лабораторные испытания воды и песка. Пляж будет готов к открытию после получения положительных результатов.

Заместитель начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Евгений Терещенко отметил, что по состоянию на 18 июня в городе работают три пляжа:

на озере Пионерском;

на озере Варежка;

на гребном канале – водный парк "Лапа".

Кроме того, жители краевой столицы уже могут посетить десять открытых бассейнов:

"Чайка";

"Лесные дали";

"Крыша";

"Планета Q";

Pool Side;

"Адриатика";

Магис Спорт";

спорткомплекс "Обь";

"Бонус 21";

"Пляж" в парке спорта Алексея Смертина.

Эти локации к началу купального сезона прошли необходимую подготовку.