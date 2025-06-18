В Барнауле готовят к открытию городской пляж
Он начнет принимать отдыхающих в конце этой недели либо в начале следующей
18 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Пляж на острове Помазкин в Барнауле готовят к открытию, которое должно состояться в конце этой или в начале следующей недели, сообщили в администрации краевой столицы.
После того как уровень воды в реке Оби стабилизировался, подрядная организация ООО "Майами-импорт" обследовала дно водной акватории, провела планировку территории, очистила и обработала ее от клещей.
Сейчас специалисты проводят лабораторные испытания воды и песка. Пляж будет готов к открытию после получения положительных результатов.
Заместитель начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Евгений Терещенко отметил, что по состоянию на 18 июня в городе работают три пляжа:
- на озере Пионерском;
- на озере Варежка;
- на гребном канале – водный парк "Лапа".
Кроме того, жители краевой столицы уже могут посетить десять открытых бассейнов:
- "Чайка";
- "Лесные дали";
- "Крыша";
- "Планета Q";
- Pool Side;
- "Адриатика";
- Магис Спорт";
- спорткомплекс "Обь";
- "Бонус 21";
- "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина.
Эти локации к началу купального сезона прошли необходимую подготовку.
"Напоминаем жителям, что купание в несанкционированных местах – это риск для жизни и здоровья. На территории Барнаула расположено 25 мест, где установлены знаки "Купаться запрещено", – заключили в мэрии.
16:06:48 18-06-2025
а о обработке от комаров НИ ГДЕ НЕ СКАЗАНО !!!!!!!!!!!!!
16:21:39 18-06-2025
...риск для жизни и здоровья - отдать последние крохи на пляже, и сосать "ЛАПУ" до зимы.
17:03:22 18-06-2025
Асса (16:21:39 18-06-2025) ...риск для жизни и здоровья - отдать последние крохи на пля... потому что это там бесполезно. вы вообще не соображаете откуда комары берутся?
17:05:05 18-06-2025
там есть хотя-бы 10 туалетов ЧИСТЫХ ? сколько там переодевалок хороших? где не всем подряд видно, что ты труселя снял и переодеваешься. Есть-ли там душевые с артезианской водой - смыть песок и гадость из реки?
17:06:06 18-06-2025
насколько безопасна в биологич. плане "Варежка" с учетом, что в нее стекает вода со всего южного, с поселка, садов, дорог и пр. ?
17:44:28 18-06-2025
вангую.. как откроют начнутся дожди и холод
20:36:54 18-06-2025
Гость (17:44:28 18-06-2025) вангую.. как откроют начнутся дожди и холод... что там ванговать, до 30 го свыше 30+, потом все остальное время не выше +26
20:42:24 18-06-2025
В конце городского пляжа - горы песка. Его бы их разровнять по всему пляжу и поднять уровень, чтобы не подтапливало - и тогда можно было бы его открывать с 1 июня , а не с 1 июля. У властей желания нет или лень что-то делать с многострадальным пляжем?
22:14:10 18-06-2025
Гость (20:42:24 18-06-2025) В конце городского пляжа - горы песка. Его бы их разровнять... Когда вода уйдет до нынешнего уровня ты с этой горы лазить будешь* Вода сейчас упала уже на три метра. А к августу упадет еще на два, равнятель.
07:23:19 19-06-2025
Давно пора открыть, почему-то платные давно открыли, а наш пляж городской без платный ни как не могут открыть, скоро сезон закончится, а открытия нет, а ещё какие там убитые дороги, чтоб доехать до пляжа и если после небольшого дождика можно застрять, сплошные буераги, комазы песок вывозят, колеи наделали, такой большой город, а искупаться негде, а, кругом вода, люди парятся в домах, зато платных наделали пляжей, ни кто не думает а простых смертных, ни все могут себе позволить платный отдых
07:43:44 19-06-2025
Надежда (07:23:19 19-06-2025) Давно пора открыть, почему-то платные давно открыли, а наш п... Платные тоже на Оби? Где вода поднималась на 6 м , а сейчас упала на три?
22:07:03 19-06-2025
Надежда (07:23:19 19-06-2025) Давно пора открыть, почему-то платные давно открыли, а наш п... Это не городской пляж - это порнография, пешком не дойдёшь, на авто не подъедешь.
Грязь, пыль столбом висит на этой, якобы, дороге. Парковочных мест в выходной день нет.
22:17:00 19-06-2025
Пулин (22:07:03 19-06-2025) Это не городской пляж - это порнография, пешком не дойдёшь, ... Приезжайте в рабочий день.
22:49:18 19-06-2025
Пулин (22:07:03 19-06-2025) Это не городской пляж - это порнография, пешком не дойдёшь, ... На следующей неделе свободных мест будет валом, а пыли не будет совсем. Всю неделю дожди.