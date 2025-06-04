Где в Барнауле можно искупаться в июньскую жару и работают ли пляжи?

Пока что официально открыто мало мест, где можно охладиться

04 июня 2025, 08:40, ИА Амител

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайский край в начале июня пришла аномальная жара. Уже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют до +25 градусов. Городской пляж и "Водный мир" еще не работают, так как уровень воды в Оби пока слишком высок. Amic.ru выяснил, где можно искупаться прямо сейчас.

"Арлекино Aqua"

Фото: https://vk.com/arlekinoaqua

Адрес: ​Георгия Исакова, 149а к. 5.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость: взрослый билет – 900 рублей, детский билет (от 3 до 14 лет) – 450 рублей.

Планета Q

Фото: https://vk.com/planetqbarnaul

Адрес: ​Байкальская улица, 47

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: взрослый билет 1000 рублей; вечерний тариф после 17:00 - 500 рублей; детский билет (от 3 до 12 лет) - 500 рублей.

"Пляж в Парке"

Фото: https://vk.com/vsenaplyazh

​Адрес: ул. Энтузиастов, 12В

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость: взрослый билет – 1000 рублей; вечерний тариф после 18:00 – 500 рублей; детский билет (от 3 до 14 лет) – 500 рублей.

Pool Side

https://vk.com/pool_side

Адрес: ​Жасминная, 3а.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость: для подростков с 14 лет и взрослых с 10 до 18 часов – 800 рублей; в будни после 18:00 – 600 рублей; для детей от 3 до 14 лет – 500 рублей, после 18:00 – 300 рублей.

"Природа и человек"

Фото: https://vk.com/public214041724

Адрес: шоссе Ленточный Бор, 24а.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.

Стоимость: вход на территорию парка – 600 рублей.

База отдыха "Варежка"

Фото: https://vk.com/varezchka22

Адрес: Зоотехническая улица, 29в.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:30.

Стоимость: взрослый билет – 600 рублей; детский билет – 400 рублей (от 3 до 12 лет).

"Адриатика"

Фото: https://vk.com/adriatikaplyazh

Адрес: улица Попова, 167.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Стоимость: взрослый билет – 700 рублей; детский билет – 400 рублей; вечерний тариф (после 18:00) - 350 рублей.

Отметим, что дата открытия городского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна. В прошлом году он начал принимать отдыхающих с 5 июля. В июне 2024-го в Барнауле работали только пять пляжей: в кемпинг-парке "Природа и человек" и в парк-отеле "Чайка", "Бонус-21", "Пляж" и "Эйлат".