Где в Барнауле можно искупаться в июньскую жару и работают ли пляжи?
Пока что официально открыто мало мест, где можно охладиться
04 июня 2025, 08:40, ИА Амител
В Алтайский край в начале июня пришла аномальная жара. Уже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют до +25 градусов. Городской пляж и "Водный мир" еще не работают, так как уровень воды в Оби пока слишком высок. Amic.ru выяснил, где можно искупаться прямо сейчас.
"Арлекино Aqua"
Адрес: Георгия Исакова, 149а к. 5.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Стоимость: взрослый билет – 900 рублей, детский билет (от 3 до 14 лет) – 450 рублей.
Планета Q
Адрес: Байкальская улица, 47
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: взрослый билет 1000 рублей; вечерний тариф после 17:00 - 500 рублей; детский билет (от 3 до 12 лет) - 500 рублей.
"Пляж в Парке"
Адрес: ул. Энтузиастов, 12В
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Стоимость: взрослый билет – 1000 рублей; вечерний тариф после 18:00 – 500 рублей; детский билет (от 3 до 14 лет) – 500 рублей.
Pool Side
Адрес: Жасминная, 3а.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Стоимость: для подростков с 14 лет и взрослых с 10 до 18 часов – 800 рублей; в будни после 18:00 – 600 рублей; для детей от 3 до 14 лет – 500 рублей, после 18:00 – 300 рублей.
"Природа и человек"
Адрес: шоссе Ленточный Бор, 24а.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Стоимость: вход на территорию парка – 600 рублей.
База отдыха "Варежка"
Адрес: Зоотехническая улица, 29в.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:30.
Стоимость: взрослый билет – 600 рублей; детский билет – 400 рублей (от 3 до 12 лет).
"Адриатика"
Адрес: улица Попова, 167.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Стоимость: взрослый билет – 700 рублей; детский билет – 400 рублей; вечерний тариф (после 18:00) - 350 рублей.
Отметим, что дата открытия городского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна. В прошлом году он начал принимать отдыхающих с 5 июля. В июне 2024-го в Барнауле работали только пять пляжей: в кемпинг-парке "Природа и человек" и в парк-отеле "Чайка", "Бонус-21", "Пляж" и "Эйлат".
16:52:39 04-06-2025
последний в списке это ужас, рядом садоводы, а басс ОЧЕНЬ маленький и там постоянно ТОЛПЫ теснота и дурдом, раза 4 пробовали - каждый раз разочарование!!
17:19:05 04-06-2025
Гость (16:52:39 04-06-2025) последний в списке это ужас, рядом садоводы, а басс ОЧЕНЬ ма... А вы упертые... В первый раз не понравилось, но вы себя пересилили и еще минимум три раза ходили... "Гвозди бы делать из этих людей" (с)
16:52:41 04-06-2025
Если нет городского пляжа - пусть администрация города компенсирует горожанам 50% стоимости посещения платных пляжей.