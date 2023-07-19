В Барнауле готовятся к монтажу самого большого пролета на мосту по проспекту Ленина

"Технологическое окно" для работ РЖД выделили в ночь на 23 июля

19 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: "Мост"

Подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" готовится к монтажу самого большого пролета на путепроводе на проспекте Ленина, сообщает "Мост".

Работы начнутся уже в ближайшие дни. Сейчас завершается сборка одной из шести балок, которые будут соединять третью и четвертую опоры.

"Технологическое окно" РЖД для проведения работ выделено в ночь с 22 по 23 июля.

Также отмечается, что первый пролет и часть пролета между второй и третьей опорами уже собраны. На малом путепроводе блоки также смонтированы, ведется заливка межбалочных швов. По периметру путепроводов продолжается строительство бетонных подпорных стенок.