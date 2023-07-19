В Барнауле готовятся к монтажу самого большого пролета на мосту по проспекту Ленина
"Технологическое окно" для работ РЖД выделили в ночь на 23 июля
19 июля 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: "Мост"
Подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" готовится к монтажу самого большого пролета на путепроводе на проспекте Ленина, сообщает "Мост".
Работы начнутся уже в ближайшие дни. Сейчас завершается сборка одной из шести балок, которые будут соединять третью и четвертую опоры.
"Технологическое окно" РЖД для проведения работ выделено в ночь с 22 по 23 июля.
Также отмечается, что первый пролет и часть пролета между второй и третьей опорами уже собраны. На малом путепроводе блоки также смонтированы, ведется заливка межбалочных швов. По периметру путепроводов продолжается строительство бетонных подпорных стенок.
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11:20:58 19-07-2023
А как он в одного ее будет монтировать (на фото только 1 рабочий)?)))))))))))))
11:36:23 19-07-2023
щас перекур закончится и придут ему на помощь
12:24:22 19-07-2023
Непонятно как эти балки собираются монтировать. Краном? Так нет у них таких кранов. Надвижкой? Так это готовится специальные конструкции, с помощью которых и осуществляется надвижка.
12:53:53 19-07-2023
Гость (12:24:22 19-07-2023) Непонятно как эти балки собираются монтировать. Краном? Так ... Местное ДРСУ только собирает конструкцию, надвигать ее будут московские субподрядчики с помощью пневмодомкратов, их привезут с собой.
12:32:32 19-07-2023
Да,не спешат
12:54:45 19-07-2023
Гость (12:32:32 19-07-2023) Да,не спешат... Про технологические окна от РЖД сколько вам, балбесам, говорить можно....
13:40:51 19-07-2023
Гость (12:54:45 19-07-2023) Про технологические окна от РЖД сколько вам, балбесам, говор... На кой нам эта лимита и дачники сдались? Пусть автобусами ездят.
13:14:39 19-07-2023
Гость (12:32:32 19-07-2023) Да,не спешат... Главное, пусть делают на совесть.
12:39:56 19-07-2023
толькко заголовок прочли?
14:09:38 19-07-2023
Мост уже заржавел.
14:41:37 19-07-2023
гость (14:09:38 19-07-2023) Мост уже заржавел.... Всё по фэн-шую. Барнаульскому.
15:40:55 19-07-2023
почему балок шесть, а не девять?
16:46:39 19-07-2023
гость (15:40:55 19-07-2023) почему балок шесть, а не девять?... Ну сколько есть))))))))
20:53:48 19-07-2023
Ржавчина уже во всю. Съест мост до его постройки. Или это колёр такой?
21:27:08 19-07-2023
Позор
12:23:10 20-07-2023
А вот интересно, это сотрудники администрации или работники ДСУ по ночам правильные комменты минусуют?))))))
13:21:01 24-07-2023
На дворе 24 июля а пролет так и не установили
13:27:43 24-07-2023
И-1 (13:21:01 24-07-2023) На дворе 24 июля а пролет так и не установили... Все идет по плану. Все под контролем)))))))))
13:37:55 24-07-2023
Сегодня прохожу по пешеходному мосту - за забором какое-то шебуршание, даже кран работает. Что именно делают - не видно, недавно поставили новый забор, достаточно глухой и высокий.