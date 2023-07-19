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В Барнауле готовятся к монтажу самого большого пролета на мосту по проспекту Ленина

"Технологическое окно" для работ РЖД выделили в ночь на 23 июля

19 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: "Мост"
Фото: "Мост"

Подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" готовится к монтажу самого большого пролета на путепроводе на проспекте Ленина, сообщает "Мост".

Работы начнутся уже в ближайшие дни. Сейчас завершается сборка одной из шести балок, которые будут соединять третью и четвертую опоры.

"Технологическое окно" РЖД для проведения работ выделено в ночь с 22 по 23 июля.

Также отмечается, что первый пролет и часть пролета между второй и третьей опорами уже собраны. На малом путепроводе блоки также смонтированы, ведется заливка межбалочных швов. По периметру путепроводов продолжается строительство бетонных подпорных стенок.

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Комментарии 19

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Гость

11:20:58 19-07-2023

А как он в одного ее будет монтировать (на фото только 1 рабочий)?)))))))))))))

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Гость

11:36:23 19-07-2023

щас перекур закончится и придут ему на помощь

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Гость

12:24:22 19-07-2023

Непонятно как эти балки собираются монтировать. Краном? Так нет у них таких кранов. Надвижкой? Так это готовится специальные конструкции, с помощью которых и осуществляется надвижка.

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Гость

12:53:53 19-07-2023

Гость (12:24:22 19-07-2023) Непонятно как эти балки собираются монтировать. Краном? Так ... Местное ДРСУ только собирает конструкцию, надвигать ее будут московские субподрядчики с помощью пневмодомкратов, их привезут с собой.

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Гость

12:32:32 19-07-2023

Да,не спешат

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Гость

12:54:45 19-07-2023

Гость (12:32:32 19-07-2023) Да,не спешат... Про технологические окна от РЖД сколько вам, балбесам, говорить можно....

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Гость

13:40:51 19-07-2023

Гость (12:54:45 19-07-2023) Про технологические окна от РЖД сколько вам, балбесам, говор... На кой нам эта лимита и дачники сдались? Пусть автобусами ездят.

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Гость

13:14:39 19-07-2023

Гость (12:32:32 19-07-2023) Да,не спешат... Главное, пусть делают на совесть.

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Гость

12:39:56 19-07-2023

толькко заголовок прочли?

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гость

14:09:38 19-07-2023

Мост уже заржавел.

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Гость

14:41:37 19-07-2023

гость (14:09:38 19-07-2023) Мост уже заржавел.... Всё по фэн-шую. Барнаульскому.

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гость

15:40:55 19-07-2023

почему балок шесть, а не девять?

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Гость

16:46:39 19-07-2023

гость (15:40:55 19-07-2023) почему балок шесть, а не девять?... Ну сколько есть))))))))

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Гость

20:53:48 19-07-2023

Ржавчина уже во всю. Съест мост до его постройки. Или это колёр такой?

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Гость

21:27:08 19-07-2023

Позор

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Гость

12:23:10 20-07-2023

А вот интересно, это сотрудники администрации или работники ДСУ по ночам правильные комменты минусуют?))))))

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И-1

13:21:01 24-07-2023

На дворе 24 июля а пролет так и не установили

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Гость

13:27:43 24-07-2023

И-1 (13:21:01 24-07-2023) На дворе 24 июля а пролет так и не установили... Все идет по плану. Все под контролем)))))))))

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Гость

13:37:55 24-07-2023

Сегодня прохожу по пешеходному мосту - за забором какое-то шебуршание, даже кран работает. Что именно делают - не видно, недавно поставили новый забор, достаточно глухой и высокий.

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