В Барнауле грабитель ударил мужчину и похитил у него дорогую печатку
Незадолго до этого мужчины познакомились и выпивали вместе
20 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в МВД Алтайского края.
В отдел полиции по Ленинскому району поступило заявление от 51-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что ночью отдыхал в увеселительном заведении и распивал алкоголь с незнакомцем. Через некоторое время мужчины вышли на улицу и начали ссориться. В ходе конфликта новый знакомый ударил собутыльника и забрал у него золотую печатку. Ущерб заявитель оценил в 32 тысячи рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 36-летний ранее судимый за грабеж горожанин.
Похищенное кольцо изъяли в комиссионном магазине. А в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его взяли под стражу.
12:53:42 20-12-2024
грамм на 60 гайка? ничессе.
13:50:22 20-12-2024
Musik (12:53:42 20-12-2024) грамм на 60 гайка? ничессе.... нет не 60, а где-то 4-5 грамма. Не верите, зайдете в ювелирный магазин и увидите цену за грамм золота в изделии от 8000 руб.
14:24:13 20-12-2024
Гость (13:50:22 20-12-2024) нет не 60, а где-то 4-5 грамма. Не верите, зайдете в ювелирн... ой, лажанулся я
13:01:09 20-12-2024
Печатки носят только цыгане да гомосеки... ну а Musik в теме, да :)
14:58:27 20-12-2024
Ну, шапки-куртки же не снимают...
16:25:39 20-12-2024
зачем на пальцах че то носить? тем более мужику?
я еще понимаю когда пальцы татуируют обозначая масть место срок и авторитет а это - баловство
18:46:28 20-12-2024
присядет на !от 7" Челябу или Шипуновку
10:45:08 21-12-2024
И кто кого планировал?