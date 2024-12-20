В Барнауле грабитель ударил мужчину и похитил у него дорогую печатку

Незадолго до этого мужчины познакомились и выпивали вместе

20 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в МВД Алтайского края.

В отдел полиции по Ленинскому району поступило заявление от 51-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что ночью отдыхал в увеселительном заведении и распивал алкоголь с незнакомцем. Через некоторое время мужчины вышли на улицу и начали ссориться. В ходе конфликта новый знакомый ударил собутыльника и забрал у него золотую печатку. Ущерб заявитель оценил в 32 тысячи рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 36-летний ранее судимый за грабеж горожанин.

Похищенное кольцо изъяли в комиссионном магазине. А в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его взяли под стражу.