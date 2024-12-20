НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле грабитель ударил мужчину и похитил у него дорогую печатку

Незадолго до этого мужчины познакомились и выпивали вместе

20 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в МВД Алтайского края.

В отдел полиции по Ленинскому району поступило заявление от 51-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что ночью отдыхал в увеселительном заведении и распивал алкоголь с незнакомцем. Через некоторое время мужчины вышли на улицу и начали ссориться. В ходе конфликта новый знакомый ударил собутыльника и забрал у него золотую печатку. Ущерб заявитель оценил в 32 тысячи рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 36-летний ранее судимый за грабеж горожанин.

Похищенное кольцо изъяли в комиссионном магазине. А в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его взяли под стражу.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Musik

12:53:42 20-12-2024

грамм на 60 гайка? ничессе.

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Гость

13:50:22 20-12-2024

Musik (12:53:42 20-12-2024) грамм на 60 гайка? ничессе.... нет не 60, а где-то 4-5 грамма. Не верите, зайдете в ювелирный магазин и увидите цену за грамм золота в изделии от 8000 руб.

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Musik

14:24:13 20-12-2024

Гость (13:50:22 20-12-2024) нет не 60, а где-то 4-5 грамма. Не верите, зайдете в ювелирн... ой, лажанулся я

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Гость

13:01:09 20-12-2024

Печатки носят только цыгане да гомосеки... ну а Musik в теме, да :)

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Кхм...

14:58:27 20-12-2024

Ну, шапки-куртки же не снимают...

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Гость

16:25:39 20-12-2024

зачем на пальцах че то носить? тем более мужику?
я еще понимаю когда пальцы татуируют обозначая масть место срок и авторитет а это - баловство

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Гость

18:46:28 20-12-2024

присядет на !от 7" Челябу или Шипуновку

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Гость

10:45:08 21-12-2024

И кто кого планировал?

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