В Барнауле грузовик врезался в "Жигули" и тут же уехал
Виновника ДТП ищут
21 ноября 2024, 13:50, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
На ул. Кошевого в Барнауле грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Грузовой автомобиль, двигаясь по ул. Малахова в сторону Павловского тракта, въехал в попутный ВАЗ-21074. Известно, что за рулем легковушки был 22-летний парень. После этого большегруз покинул место происшествия.
В ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
13:54:52 21-11-2024
не заметил
14:08:27 21-11-2024
большегруз покинул место происшествия --- и номер никто не заметил. Может грязный был. Так то там камеры чуть ли не по всей Малахова до Павлика
14:11:45 21-11-2024
Потому что "эти «Жигули» чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся…"