В Барнауле грузовик врезался в "Жигули" и тут же уехал

Виновника ДТП ищут

21 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

На ул. Кошевого в Барнауле грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Грузовой автомобиль, двигаясь по ул. Малахова в сторону Павловского тракта, въехал в попутный ВАЗ-21074. Известно, что за рулем легковушки был 22-летний парень. После этого большегруз покинул место происшествия.

В ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.