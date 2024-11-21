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В Барнауле грузовик врезался в "Жигули" и тут же уехал

Виновника ДТП ищут

21 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

На ул. Кошевого в Барнауле грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Грузовой автомобиль, двигаясь по ул. Малахова в сторону Павловского тракта, въехал в попутный ВАЗ-21074. Известно, что за рулем легковушки был 22-летний парень. После этого большегруз покинул место происшествия.

В ДТП никто не пострадал. 

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

ДТП

Комментарии 3

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Гость

13:54:52 21-11-2024

не заметил

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Гость

14:08:27 21-11-2024

большегруз покинул место происшествия --- и номер никто не заметил. Может грязный был. Так то там камеры чуть ли не по всей Малахова до Павлика

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Гость

14:11:45 21-11-2024

Потому что "эти «Жигули» чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся…"

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