Водителями, перекрывшими Павловский тракт для предложения девушкам, займется полиция
Произошедшее вызвало негодование у горожан
20 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего на Павловском тракте вечером 19 ноября, где несколько водителей специально создали затор, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Напомним, двое молодых людей с бенгальскими огнями в руках перекрыли движение транспорта, чтобы сделать предложения своим девушкам. Вместе с ними были друзья на других автомобилях, которые снимали происходящее на видео. В итоге девушки согласились, однако ситуация на дороге вызвала у горожан негодование.
"Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на факт нарушения правил дорожного движения на Павловском тракте. Информация о данном правонарушении передана в дежурную часть УМВД России по г. Барнаулу, сотрудниками отдельного батальона ДПС уже устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.
16:08:58 20-11-2024
Прекрасно. Не забудьте потом написать как наказали. Чтоб последователей не было.
07:34:25 21-11-2024
Гость (16:08:58 20-11-2024) Прекрасно. Не забудьте потом написать как наказали. Чтоб пос... мартынова в кон такте, уже все рассказала и всех послала. 500 рублей говорит, хахаль ейный штраф получил.
16:10:55 20-11-2024
Ну и правильно. Дорога не место для игр. Уехали бы в лесные дали и женихались бы там.
17:22:07 20-11-2024
Гость (16:10:55 20-11-2024) Ну и правильно. Дорога не место для игр. Уехали бы в лесные ... Друг с другом.
16:19:47 20-11-2024
Залетели в раз ?
16:26:00 20-11-2024
Вот от таких полупокеров, еще и дети рождаются. Им вообще размножатся нельзя
16:33:24 20-11-2024
Ну то есть пока соцсети не бомбануло сотрудники отдельного батальона ДПС были и не в курсе того, что движимые колхозными понтами два недоумка намеренно устроили локальный коллапс в час пик на одной из самых оживленных магистралей города? Прелестно.
17:30:46 20-11-2024
Гость (16:33:24 20-11-2024) Ну то есть пока соцсети не бомбануло сотрудники отдельного б... А откуда сотрудники отдельного батальона ДПС должны были узнать о чертях, умник?
17:52:18 20-11-2024
Гость (17:30:46 20-11-2024) А откуда сотрудники отдельного батальона ДПС должны были уз...
Камеры везде. Не только те, которые следят за соблюдением ПДД, но и те, которые мониторят дорожную обстановку.
19:01:20 20-11-2024
Гость (17:30:46 20-11-2024) А откуда сотрудники отдельного батальона ДПС должны были уз... Вот всегда подозревал что мониторить дорожную ситуацию даже на основных городских магистралях в функции Госавтоинспекции не входит. Спасибо умным людям, прояснили.
21:45:24 20-11-2024
Гость (19:01:20 20-11-2024) Вот всегда подозревал что мониторить дорожную ситуацию даже ... Ежеминутно и ежесекундно должны быть сотрудники ДПС в любой точке города, умник? Тогда их число будет равно числу жителей Барнаула. На то и есть добросовестные граждане - возмутились.
22:13:52 21-11-2024
Гость (17:30:46 20-11-2024) А откуда сотрудники отдельного батальона ДПС должны были уз... Ну да никто ж не знает что по Ленина летают почти каждую ночь со стороны речного(бывшего), что по Павловскому все лето каждую ночь на мотах летают, нее этож тайна.
16:59:19 20-11-2024
На СВО чертей!
18:08:33 20-11-2024
Гость (16:59:19 20-11-2024) На СВО чертей!... Не обязательно. Просто лишить прав на пару лет, машины конфисковать и на СВО отправить. Их на обязательные работы с отчислением дохода на СВО. Это было бы правильнее. Ибо не известно, чтобы они там учудили на СВО. Еще бы из за таких неумных люди пострадали.
11:10:41 21-11-2024
Гость (16:59:19 20-11-2024) На СВО чертей!... Плюс
22:15:15 21-11-2024
Гость (16:59:19 20-11-2024) На СВО чертей!... Нельзя таких туда там, еще и оружие а оно стреляет.
17:23:29 20-11-2024
Мелодрамных киношек обсмотрелись, . балбесы. Одни в самолётах, другие на футбольном матче, причём будучи игроком на этом самом матче, третьи, сигая с парашютом. Что ещё придумают очередные ловители хайпа?
23:47:08 20-11-2024
Юс (17:23:29 20-11-2024) Мелодрамных киношек обсмотрелись, . балбесы. Одни в самолёта... Ха! Как у нас много балбесов...наминусовали, как я и предполагал)))
07:36:27 21-11-2024
Юс (17:23:29 20-11-2024) Мелодрамных киношек обсмотрелись, . балбесы. Одни в самолёта... гроботерапия пришла, в гробах теперь следующая локация.
18:05:25 20-11-2024
Балаж хорошая страна, было много умных и добрых людей! Откуда эти с кашей в голове берутся?
20:31:23 20-11-2024
Александр (18:05:25 20-11-2024) Балаж хорошая страна, было много умных и добрых людей! Отку...
Хочу в хорошую страну Балаж 🤣
08:20:16 21-11-2024
Сложно стало удивить женщину...., как то же надо было сделать удивительное для любимой!!! Жаль конечно, что все сейчас возможно выйдет боком для молодых влюбленных!!!!
09:12:40 21-11-2024
Татьяна (08:20:16 21-11-2024) Сложно стало удивить женщину...., как то же надо было А чем удивили то женщин? Пробку на дороге создали, которые и так каждый день? Это благородный поступок? Или это быдло таких слов не знает, но удивляется.
22:10:17 21-11-2024
Татьяна (08:20:16 21-11-2024) Сложно стало удивить женщину...., как то же надо было сделат... Вы серьезно? Ну так разбили бы бордюр своей головой например, вот бы удивили, зачем людям мешать. Т.Е чтобы удивить женщину нужно нагадить паре сотен человек??? Вот бы суд удивил лишив их В/У желательно пожизненно.
22:21:33 21-11-2024
Татьяна (08:20:16 21-11-2024) Сложно стало удивить женщину...., как то же надо было сделат... Было бы отлично если бы это вышло Боком или по другому для всех участников и друзей с подругами тоже
09:13:58 21-11-2024
У многих людей сложилось такая уверенность, что если нагадить другим, а потом извиниться то не чего не будет, поругают и простят. К сожилению так оно и есть. И пока эту уверенность не убрать будут и дальше подобные шалости.