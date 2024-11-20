Водителями, перекрывшими Павловский тракт для предложения девушкам, займется полиция

Произошедшее вызвало негодование у горожан

20 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

В Барнауле правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего на Павловском тракте вечером 19 ноября, где несколько водителей специально создали затор, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, двое молодых людей с бенгальскими огнями в руках перекрыли движение транспорта, чтобы сделать предложения своим девушкам. Вместе с ними были друзья на других автомобилях, которые снимали происходящее на видео. В итоге девушки согласились, однако ситуация на дороге вызвала у горожан негодование.