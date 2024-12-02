В Барнауле грузовой поезд травмировал пьяного пешехода
Мужчину доставили в больницу
02 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле 37-летнего мужчину, шедшего между железнодорожными путями, задел грузовой поезд. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири.
"Транспортные полицейские установили, что 37-летний мужчина прибыл в Барнаул на электропоезде. По предварительным данным, после выхода из вагона он пренебрег правилами безопасности и, двигаясь между путями, был травмирован проходящим грузовым составом", – уточнили в ведомстве обстоятельства произошедшего.
Пострадавшего увезли в городскую больницу. Известно, что пешеход был пьян.
"Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности", – напомнили в транспортной полиции.
14:43:59 02-12-2024
Это только у нас могут - не поделить полосу движения с грузовым поездом.