В Барнауле грузовой поезд травмировал пьяного пешехода

Мужчину доставили в больницу

02 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Поезда / Фото: Транспортная полиция Сибири

В Барнауле 37-летнего мужчину, шедшего между железнодорожными путями, задел грузовой поезд. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири.

"Транспортные полицейские установили, что 37-летний мужчина прибыл в Барнаул на электропоезде. По предварительным данным, после выхода из вагона он пренебрег правилами безопасности и, двигаясь между путями, был травмирован проходящим грузовым составом", – уточнили в ведомстве обстоятельства произошедшего.

Пострадавшего увезли в городскую больницу. Известно, что пешеход был пьян.