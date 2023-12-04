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В Барнауле хоккеисты во время матча выломали дверцу штрафного бокса

На замену двери ушло полчаса

04 декабря 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в "Титов-Арене" во время матча ВХЛ "Динамо-Алтай" – "Торос" сломалась дверца штрафного бокса. Как сообщает sports.ru, причиной стал силовой прием.

На первой минуте первого периода нападающий барнаульского клуба Никита Миллер применил силовой прием против форварда "Тороса" Павла Дергунова. Из-за удара дверка штрафного бокса выломалась. Всего на замену двери ушло полчаса.

Напомним, что эту игру "Динамо-Алтай" выиграло со счетом 3:2.

Барнаул Происшествия Хоккей Спорт

Комментарии 2

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гость

08:31:24 04-12-2023

новость огонь. даешь больше новостей, хороших и содержательных

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Гость

12:14:26 04-12-2023

гость (08:31:24 04-12-2023) новость огонь. даешь больше новостей, хороших и содержательн... Вы не понимаете. Готовиться какой-то наезд на хоккеистов. Вопрос только- кому это выгодно? Застройщикам? Сейчас скажут- "хоккеисты не ценят эту площадку, давайте снесём её и построим многоэтажку с дерьмагазином в первом этаже".

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