В Барнауле хоккеисты во время матча выломали дверцу штрафного бокса
На замену двери ушло полчаса
04 декабря 2023, 07:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле в "Титов-Арене" во время матча ВХЛ "Динамо-Алтай" – "Торос" сломалась дверца штрафного бокса. Как сообщает sports.ru, причиной стал силовой прием.
На первой минуте первого периода нападающий барнаульского клуба Никита Миллер применил силовой прием против форварда "Тороса" Павла Дергунова. Из-за удара дверка штрафного бокса выломалась. Всего на замену двери ушло полчаса.
Напомним, что эту игру "Динамо-Алтай" выиграло со счетом 3:2.
08:31:24 04-12-2023
новость огонь. даешь больше новостей, хороших и содержательных
12:14:26 04-12-2023
гость (08:31:24 04-12-2023) новость огонь. даешь больше новостей, хороших и содержательн... Вы не понимаете. Готовиться какой-то наезд на хоккеистов. Вопрос только- кому это выгодно? Застройщикам? Сейчас скажут- "хоккеисты не ценят эту площадку, давайте снесём её и построим многоэтажку с дерьмагазином в первом этаже".