В Барнауле хоккеисты во время матча выломали дверцу штрафного бокса

На замену двери ушло полчаса

04 декабря 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в "Титов-Арене" во время матча ВХЛ "Динамо-Алтай" – "Торос" сломалась дверца штрафного бокса. Как сообщает sports.ru, причиной стал силовой прием.

На первой минуте первого периода нападающий барнаульского клуба Никита Миллер применил силовой прием против форварда "Тороса" Павла Дергунова. Из-за удара дверка штрафного бокса выломалась. Всего на замену двери ушло полчаса.

Напомним, что эту игру "Динамо-Алтай" выиграло со счетом 3:2.