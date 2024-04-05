Минкульт Алтайского края порекомендовал отменить выступление артиста из-за "общественного резонанса"

05 апреля 2024, 15:12, ИА Амител

Xolidayboy / Фото: https://vk.com/xolidayboy_music

Министерства культуры Алтайского края порекомендовало организаторам концерта Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) отменить его выступление в Барнауле. В региональной столице концерт репера, получившего известность благодаря песне "Моя хулиганка", должен состояться 25 апреля в "Титов-Арене".

Из обращения Минкульта (есть в распоряжении редакции) следует, что ведомство направило письмо организаторам после обращений граждан, которые высказываются против проведения данного мероприятия. А также с учетом "общественного резонанса" выступлений артиста в других регионах.

Это уже не первый случай, когда концерт Xolidayboy требуют отменить. В середине марта с аналогичной рекомендацией к руководителю одной из площадок в Томске обратился Минкульт Томской области, сообщала gazeta.ru. Чиновники отправили письмо по требованию общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ* ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а постах в социальных сетях — поддержку ВС Украины.

В феврале выступление Xolidayboy отменили в Нижнем Новгороде. Это произошло вскоре после критического поста в его адрес директора "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. В telegram-канале она написала, что со всей России к ней приходят гневные письма с требованием отменить тур парня по стране из-за проукраинских высказываний.