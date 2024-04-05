В Барнауле хотят отменить концерт рэпера Xolidayboy
Минкульт Алтайского края порекомендовал отменить выступление артиста из-за "общественного резонанса"
05 апреля 2024, 15:12, ИА Амител
Министерства культуры Алтайского края порекомендовало организаторам концерта Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) отменить его выступление в Барнауле. В региональной столице концерт репера, получившего известность благодаря песне "Моя хулиганка", должен состояться 25 апреля в "Титов-Арене".
Из обращения Минкульта (есть в распоряжении редакции) следует, что ведомство направило письмо организаторам после обращений граждан, которые высказываются против проведения данного мероприятия. А также с учетом "общественного резонанса" выступлений артиста в других регионах.
Это уже не первый случай, когда концерт Xolidayboy требуют отменить. В середине марта с аналогичной рекомендацией к руководителю одной из площадок в Томске обратился Минкульт Томской области, сообщала gazeta.ru. Чиновники отправили письмо по требованию общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ* ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а постах в социальных сетях — поддержку ВС Украины.
В феврале выступление Xolidayboy отменили в Нижнем Новгороде. Это произошло вскоре после критического поста в его адрес директора "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. В telegram-канале она написала, что со всей России к ней приходят гневные письма с требованием отменить тур парня по стране из-за проукраинских высказываний.
16:21:42 05-04-2024
не понятно, какие претензии к рэперу? то что кому-то показалось, что он похож на ЛГБТ?
01:24:03 06-04-2024
Гость (16:21:42 05-04-2024) не понятно, какие претензии к рэперу? то что кому-то показал... Рэпер ... Перевелись "рэперы" раз это им называете
16:23:13 05-04-2024
Нам русским не нужна такая культура!!! Пускай в европу едет. Там таким место.
16:32:06 05-04-2024
Гость (16:23:13 05-04-2024) Нам русским не нужна такая культура!!! Пускай в европу едет.... да! попЫ в платьях, сверкающие как новогодние ёлки, наше всё!
17:45:17 05-04-2024
Хоть что-то доброе пытаются сделать. Не пускают выступать этих ряженых разукрашенных петухов папуасов.
20:31:21 10-04-2024
Гость (17:45:17 05-04-2024) Хоть что-то доброе пытаются сделать. Не пускают выступать эт... Никакой он не ряженый. Концерты у него отличные. Нужно просто один раз сходить и посмотреть, а не слушать что бабки с семками на скамейке рассказывают. Никакой пропаганды ЛГБТ на его концертах нет. Он уже два года выступает и никакой дичи нет.
07:43:32 06-04-2024
хороший рэпер - рэпер, которого грохнули
13:30:17 09-04-2024
это недоразумение может собрать Титов-Арену? даже не Моторщики или Котельщики. однако...