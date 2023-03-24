В Барнауле хотят построить экотуркластер с павлинами и домиками на любой вкус

Масштабный проект хотят приурочить к 300-летию города, которое отметят в 2030 году

24 марта 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пригороде Барнаула на полях "Цветов Алтая" хотят построить большой экотуркластер с агрофермой, контактным зоопарком и домиками для проживания на любой вкус, пишет "Толк".

Площадка находится в посёлке Конюхи. Сейчас там расположены плодоносящие сады, а также ягодные и цветочные поля – это 600 га сельскохозяйственного назначения слева от Змеиногорского тракта по направлению из города.

"Огромную часть территории по-прежнему будут занимать плодоносящие сады и поля. Всё это будет сохранено. А в них аккуратно можно было бы вписать фермерские дворики, как вариант, контактный зоопарк с павлинами и индюками. Поскольку участок примыкает к Змеиногорскому тракту, то вдоль красной линии можно вынести торговые павильоны с местной продукцией, которая там будет выращиваться – ягоды, овощи, фрукты, соки, вино, мясные деликатесы и прочее", – пояснил исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

В экотуркластере хотят построить коттеджи для проживания в экостиле и современные апарт-отели с номерами, горнолыжный комплекс, акватермальные развлечения, различную инфраструктуру для зимнего отдыха и спорта. Для летнего сезона – дендросад, открытые бассейны и спортивные площадки.

Впрочем, для реализации такого масштабного проекта нужны огромные вложения. Более того, придётся ещё и построить дорогу, подвести электричество и газ. Где взять деньги, пока непонятно.

"Строители надеются на помощь властей и намерены вступать в различные госпрограммы – туристического, экологического или каких-то других направлений", – уточняет издание.

Масштабный проект хотят приурочить к 300-летнему юбилею, который отметят в 2030 году.