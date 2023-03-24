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В Барнауле хотят построить экотуркластер с павлинами и домиками на любой вкус

Масштабный проект хотят приурочить к 300-летию города, которое отметят в 2030 году

24 марта 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В пригороде Барнаула на полях "Цветов Алтая" хотят построить большой экотуркластер с агрофермой, контактным зоопарком и домиками для проживания на любой вкус, пишет "Толк".

Площадка находится в посёлке Конюхи. Сейчас там расположены плодоносящие сады, а также ягодные и цветочные поля – это 600 га сельскохозяйственного назначения слева от Змеиногорского тракта по направлению из города.

"Огромную часть территории по-прежнему будут занимать плодоносящие сады и поля. Всё это будет сохранено. А в них аккуратно можно было бы вписать фермерские дворики, как вариант, контактный зоопарк с павлинами и индюками. Поскольку участок примыкает к Змеиногорскому тракту, то вдоль красной линии можно вынести торговые павильоны с местной продукцией, которая там будет выращиваться – ягоды, овощи, фрукты, соки, вино, мясные деликатесы и прочее", – пояснил исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

В экотуркластере хотят построить коттеджи для проживания в экостиле и современные апарт-отели с номерами, горнолыжный комплекс, акватермальные развлечения, различную инфраструктуру для зимнего отдыха и спорта. Для летнего сезона – дендросад, открытые бассейны и спортивные площадки.

Впрочем, для реализации такого масштабного проекта нужны огромные вложения. Более того, придётся ещё и построить дорогу, подвести электричество и газ. Где взять деньги, пока непонятно.

"Строители надеются на помощь властей и намерены вступать в различные госпрограммы – туристического, экологического или каких-то других направлений", – уточняет издание.

Масштабный проект хотят приурочить к 300-летнему юбилею, который отметят в 2030 году.

Комментарии 9

  • Говорят в 30-е годы прошлого столетия на севере Барнаула хотели сделать город-сад...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Заводы, фабрики, производство - вот, что нужно.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вроде бы главный любитель мегасвинарников и всяких кластеров давно свалил в Москву, попутно передав в недобрые частные руки главную историческую и туристическую достопримечательность города - сереброплавильный завод. Вот его бы вернуть и восстановить, пока там очередная "Машка" не нарисовалась... Но нет - маниловщина нам интереснее. А что - и приятно, и безопасно, и ответственности никакой. Да и вообще делать ничего не надо - сиди себе да мечтай под кружечку пива...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты токарь? Фрезеровщик? Кем собираешься вкалывать на производстве?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Кем собираешься вкалывать**** Я стал невропатологом назло врагам, теперь стучу вас молотом по головам.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, поржал. Тогда на кой тобе производства, дохтур?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Тогда на кой тобе производства, дохтур?**** Пациент, а где я ещё молот возьму, чтоб тебе по башке стучать?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, видать тебе, невропатологу, избушку молотом пролетарии пробили. Но не переживай- и тебя вылечат.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Туркластер?? В Барнауле?? Его уже лет 20 всё создают-создают. А кроме дыры в бюджете чот ничего не получается.
    25 марта, Гость   Ответить
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