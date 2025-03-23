В Барнауле хотят установить два новых памятника
Вячеслав Франк провел совещание по вопросу развития центра краевой столицы
23 марта 2025, 15:30, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили развитие центральной части города. Совещание по этому вопросу провел глава краевой столицы Вячеслав Франк, рассказали в мэрии.
Участники совещания обсудили установку новых памятников и монументов.
"В частности, речь шла об установке бюста Героя России Игоря Иванова, памятника русскому писателю, мыслителю, философу и публицисту Федору Михайловичу Достоевскому", – говорится в публикации.
Одной из ключевых тем совещания стало перемещение конечного пункта общественного транспорта с площади Баварина на Спартака-2, а также перенос трамвайного кольца с площади Свободы. Освободившиеся территории планируется благоустроить, создав единое городское пространство для мероприятий и туристических маршрутов.
В мэрии отметили, что создание единого пространства в центре города позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной реки Оби с выходом к парку "Изумрудный".
15:42:30 23-03-2025
По Достоевскому вопросов нет. Но вот эта тема про перенос кольца ужасная. Как до этих товарищей донести чтобы перестали страдать ерундой.
17:27:36 23-03-2025
Гость (15:42:30 23-03-2025) По Достоевскому вопросов нет. Но вот эта тема про перенос ко... почему перенос трамвая это плохо? Пассажиропоток туда очень маленький. На гору не хватает транспорта. Может посчитать рентабельность и эффективность? Есть комитет по транспорту, есть трамвайное депо. Наверное, они видят куда развивать транспортную систему. У них касса на руках.
18:53:48 23-03-2025
ВКл. (17:27:36 23-03-2025) почему перенос трамвая это плохо? Пассажиропоток туда очень ... ну смотри, Клава. 1.Развивают Мало-тобольскую, как зону отдыха , а трамвай максимально близко подвозит барнаульцев к ней. 2. Трамвай - транспорт муниципальный, следовательно, на первом месте должны стоять интересы жителей города, а не прибыль горэлектротранса. 3. Ты же понимаешь, что перенос идет под строительство нового жк? Строители научились играть вдолгую.
08:58:29 24-03-2025
Гость (18:53:48 23-03-2025) ну смотри, Клава. 1.Развивают Мало-тобольскую, как зону отды... Какой еще жк?😂Посередине проезжей части что ли?
07:07:35 24-03-2025
ВКл. (17:27:36 23-03-2025) почему перенос трамвая это плохо? Пассажиропоток туда очень ... очень сложно объснять альтернативно- мыслящим, потому постарайся просто запомнить, что далеко не всё в этой жизни решается деньгами, и жизнь тебе это докажет, а сейчас просто запиши.
и, да, вот ещё что: уничтожать интересное архитектурное сооружение в центре "туристического кластера", в угоду чьему- то карману , это преступление перед городом и совестью. складывается впечатление, что Брн руководит шайка бандитов, а не чиновники, которые должны зубами глотки грызть каждому, кто покусится на нашу историю и стоять горой за жителей, но, увы, все происхолит наоборот. а туристы в открытую ржут в соцсетях над этим "туркластером" и плачут над тем, как уничтожается история города.
11:20:34 24-03-2025
ВКл. (17:27:36 23-03-2025) почему перенос трамвая это плохо? Пассажиропоток туда очень ... Если включить логику - то станет понятно, что убрав кольцо на старом базаре - трамваи будут разворачиваться на кольце анатолия, а следовательно фрагмент пути анатолия-старый базар - будет просто вырезан из транспортной сети
15:54:18 23-03-2025
Даешь памятник философу и публицисту Федору Михайловичу Достоевскому.
10:45:35 24-03-2025
ВКл. (15:54:18 23-03-2025) Даешь памятник философу и публицисту Федору Михайловичу Дост... Памятник каторжанину.
14:35:54 24-03-2025
Гость (10:45:35 24-03-2025) Памятник каторжанину.... его реабилитировали.
16:05:01 23-03-2025
Оставьте трамвай в покое. Сотни тысяч барнаульцев проклянут вас. И ещё хочется узнать, когда будет памятник Путину.
09:33:18 24-03-2025
Гость (16:05:01 23-03-2025) Оставьте трамвай в покое. Сотни тысяч барнаульцев проклянут ... Если готовы оплатить, приступим к работе хоть сегодня.
16:37:58 23-03-2025
Уже возвигли памятник. Мужик в лаптях. На бывшей площади Октября . сейчас она Площадь карлинских лаптей.
17:33:31 23-03-2025
Василий. (16:37:58 23-03-2025) Уже возвигли памятник. Мужик в лаптях. На бывшей площади Окт... А мне нравится этот памятник переселенцам в начале века на Алтай.Хорошо бы ещё поставить памятник, монумент в честь переселенцев 50-х годов на целинные и залежные земли Алтая. Если памятник на пл.Октября плох, расскажите, чем он плох, хочется разобраться , в чем я не дорос, чтоб понять никчемность и ничтожность этого памятника, который не полностью отражает жизнь и роль переселенцев в становлении Алтая.
И ещё, а разве пл. Октября переименовали.Вы пишите " на бывшей площади Октября...".?
21:21:58 23-03-2025
Горожанин. (17:33:31 23-03-2025) А мне нравится этот памятник переселенцам в начале века на А... В Академгородке целая станция с вокзалом "Сеятель". Только сегодня узнал. Но она более древняя, чем наш.
06:51:01 24-03-2025
Горожанин. (17:33:31 23-03-2025) А мне нравится этот памятник переселенцам в начале века на А... а все правильно он пишет! без памятника В. И. Ленину создаётся впечатление, что площадь названа в честь Октября из сказки про 12 месяцев. это первое. второе: девочка- мутант вас вообще не смущает? третье: нельзя ломать то, что не ты установил! тем более, касающееся истории и нашей памяти! это ВСЕГДА плохо заканчивается. здание рядом уже стало проклятьем города и это только начало.
22:12:19 23-03-2025
Василий. (16:37:58 23-03-2025) Уже возвигли памятник. Мужик в лаптях. На бывшей площади Окт... Куда памятник Ленину дели с площади Октября. Всю жизнь стоял, никому не мешал. Надеюсь не на металл сдали, а захоронили.
08:47:24 24-03-2025
Гость (22:12:19 23-03-2025) Куда памятник Ленину дели с площади Октября. Всю жизнь стоя... Вы,наверно, совсем молодые и не знаете, что раньше до "культа личности" пл. носила имя СТалина, а на постаменте около 25 школы стоял памятник Сталину.Пришли новые времена, пришли новые руководители партии и гос-ва, пришли новые правила.Сталина снесли , поставили чуть ли не гипсовый памятник Ленину, которые за годы превратился ,простите, внешне было видно в рухлядь, что недостойно Великого человека России и СССР, недостойно нас, бывших советских людей, недостойно новых россиян. К великим людям России надо относиться с уважением. как например, во Франции. А у нас история РОссии и СССР непредсказуема. Трактовку событий только СССР за свою жизнь изучал четырежды. И сейчас толком не изнаю, какая самая правильная.
14:38:09 24-03-2025
Гость (22:12:19 23-03-2025) Куда памятник Ленину дели с площади Октября. Всю жизнь стоя... он был из етона. и стоит сейчас на территории КЖБИ
10:04:33 24-03-2025
Василий. (16:37:58 23-03-2025) Уже воздвигли памятник. Мужик в лаптях. На бывшей площади Окт... Это памятник Кисе Воробьянинову. Сеятель, разбрасывающий облигации госсзайма.
17:37:39 23-03-2025
Один вопрос - зачем?
17:39:32 23-03-2025
"... с выходом к парку "Изумрудный".Хотя бы сказали сроки выполнения.Потому что и это слышу лет 50-60, а мне уже 81, боюсь, что не доживу.Ведь это все с созданием Обского бульвара и тоннеля под вокзалом. И не очень ясно, как парк "Изумрудный" стыкуется с Обью и будущей набережной Оби.Мы тосно знаем географию Барнаула?
17:55:26 23-03-2025
Достоевский гений, но памятники это архаика, вначале возводят потом уничтожают, лучше скульптуры, которые украшают город.
10:46:58 24-03-2025
Гость (17:55:26 23-03-2025) Достоевский гений, но памятники это архаика, вначале возводя... И муралы соаременно.
18:10:56 23-03-2025
Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной реки Оби с выходом к парку "Изумрудный".
Правильно! Перекрыть Красноармейский и убрать трамваи напрочь - ведь в 19 веке их не было!!!)))))
Любой ремонт трамвайных путей в этом районе - будет приводить к их полной остановке без кольца на площади Свободы. На людей же плевать.
18:13:16 23-03-2025
Странно, что до сих пор нет памятника Достоескому, ведь он хотел поселиться в Барнауле, если не разрешат вернуться в Санкт Петербург.
18:53:03 23-03-2025
памятник шизофренику, карточному гуляке и педофилу? ну-ну...
23:40:59 23-03-2025
Гость (18:53:03 23-03-2025) памятник шизофренику, карточному гуляке и педофилу? ну-ну...... Слышал звон, да не знаешь где он, у Достоевского была эпилепсия, играком был, а педафилом никогда, не демонстрируй свое невежество, не повторяй глупые слухи.
07:23:50 24-03-2025
Гость (23:40:59 23-03-2025) Слышал звон, да не знаешь где он, у Достоевского была эпилеп... русский подучите, а то что-то непохоже, что Вы Достоевского читали
11:59:02 24-03-2025
Гость (07:23:50 24-03-2025) русский подучите, а то что-то непохоже, что Вы Достоевского ... Всего Достоевского прочила и его биографию, понимаешь знания не ограничиваются только знанием русского языка, грамотно пишут только зубрилки, если ты прочитаешь биографию многих писателей, то узнаешь что многие из них писали с ошибками в том числе и Достоевский.
13:25:14 24-03-2025
Гость (11:59:02 24-03-2025) Всего Достоевского прочила и его биографию, понимаешь знания... Чушь голимая. Все правила никогда не вызубрить. Грамотно пишут те, кто читал не только комментарии в соцсетях. А ошибки, которые сразу бросаются в глаза, говорят об элементарной неграмотности. У вас и с запятыми проблема.
14:00:00 24-03-2025
Гость (13:25:14 24-03-2025) Чушь голимая. Все правила никогда не вызубрить. Грамотно пиш... Ты умнее спору нет, выучил(а) все правила по запятым, гордись собой и не забывай это демонстрировать в комментариях)
19:30:48 23-03-2025
Подвиг Иванова не нашёл в интернете
Расскажите.
22:46:48 23-03-2025
Ну умора, да и только! Сегодня, как раз ходила по центру - там все дома разваливаются, вид ужасный. А была я в художественном музее, что на Горького. В этом убогом здании прекрасная выставка Босха и Брейгеля, прекрасная познавательная лекция. Народу собралось человек 200 - 250. Но в этом помещении яблоку некуда было упасть, в обмороки чуть не падали. Работники изо всех сил создают уют, извиняются. Где музей настоящий? Какие трамвайные кольца?
08:43:55 24-03-2025
Когда уже поставят памятник Сталину, человеку, который принял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием?
12:06:09 24-03-2025
ыть (08:43:55 24-03-2025) Когда уже поставят памятник Сталину, человеку, который приня... При этом сколько народа уничтожил, да нам конечно необходим памятник диктарору Сталину, чтобы закрепить любовь народа к диктарорам и тоталитарному режиму.
14:34:15 24-03-2025
Гость (12:06:09 24-03-2025) При этом сколько народа уничтожил, да нам конечно необходим ... заканчивайте писать эти антисоветские сказки, не было столько придуманных жертв, в 90-е годы всех осужденных реабилитировали скопом, не разбирая дела - саботажников, воров, грабителей, бандитов, откровенных вредителей, лишь бы цифра повнушительнее была, сейчас начали пересматривать такие дела и отказывать в реабилитации, почитайте про это. В Америке на тот момент осужденных было намного больше, а были даже не осужденные, а типа согнанных фермеров со своих земель в трудовые лагеря со своими семьями, чтобы по дорогам не ходили и картинку не портили, а прибыль в карман властей приносили. В Америке в 30-е годы в период дефарминга и великой депрессии капиталисты народу положили гораздо больше, только вам про это не напишут, у них все хорошо, это в остальных странах все плохо. Пишут про голод во Львове и Ровно в 1932-33 годах, обвиняя в этом большевиков, и игнорируя тот факт, что западная Украина стала советской только в 1939 году, то есть голод на западе Украины устроили поляки получается, но к ним претензии ни у кого нет.
14:55:59 24-03-2025
ыть (08:43:55 24-03-2025) Когда уже поставят памятник Сталину, человеку, который приня... на площади свободы уже стоит напоминание о том, что натворил этот усач
10:10:49 24-03-2025
Установите памятник Сергею Федоровичу Добротину и в его лице всем войнам Барнаульского пехотного полка.
Чем вам не герои Отечества?