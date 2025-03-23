В Барнауле хотят установить два новых памятника

Вячеслав Франк провел совещание по вопросу развития центра краевой столицы

23 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Федор Достоевский / Фото: pxhere.com

Власти Барнаула обсудили развитие центральной части города. Совещание по этому вопросу провел глава краевой столицы Вячеслав Франк, рассказали в мэрии.

Участники совещания обсудили установку новых памятников и монументов.

"В частности, речь шла об установке бюста Героя России Игоря Иванова, памятника русскому писателю, мыслителю, философу и публицисту Федору Михайловичу Достоевскому", – говорится в публикации.

Одной из ключевых тем совещания стало перемещение конечного пункта общественного транспорта с площади Баварина на Спартака-2, а также перенос трамвайного кольца с площади Свободы. Освободившиеся территории планируется благоустроить, создав единое городское пространство для мероприятий и туристических маршрутов.

В мэрии отметили, что создание единого пространства в центре города позволит объединить территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной реки Оби с выходом к парку "Изумрудный".