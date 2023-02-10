В Барнауле и Бийске на три дня объявили режим "чёрного неба"

Сейчас в Барнауле отмечается превышение диоксида азота — наихудшие показатели зафиксированы в Центральном районе

10 февраля 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле и Бийске объявили режим "чёрного неба" почти на трое суток. Как сообщает региональный Гидрометцентр, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ метеорологические условия будут сохраняться до 04:00 13 февраля.

Сейчас в Барнауле отмечается превышение диоксида азота – наихудшие показатели зафиксированы в Центральном районе. В Бийске хуже всего дела в районе коммунального моста, где поднялся показатель оксида углерода.

Напомним, что из-за безветренной погоды на прошлых выходных в Алтайском крае также объявляли режим "чёрного неба".