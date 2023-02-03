Режим "черного неба" объявили в Алтайском крае на ближайшие три дня

В эти дни в Барнауле и Бийске будут сохраняться условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе

03 февраля 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Безветренная погода привела к накоплению вредных примесей в воздухе в Алтайском крае. Как сообщает региональный ЦГМС, в связи с этим с 3 по 6 февраля в крае объявлено штормовое предупреждение по режиму "чёрного неба".

В эти дни в Барнауле и Бийске будут сохраняться неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе условия. Мэрия краевой столицы уже призвала сократить выброс загрязняющих веществ руководителей предприятий города. Отметим, что с 4 по 6 февраля в регионе ожидается северо-восточный ветер скоростью 2-7 м/с.

По данным на 3 февраля, во всех районах Барнаула уже было превышено содержание в воздухе углерода и диоксида азота, а в Центральном районе – ещё и фенола. В Бийске синоптики зафиксировали превышение в 1,1 раза по углероду в посёлке Котельщиков и в 1,8 раза – в районе Коммунального моста.

Отметим, что такая ситуация наблюдается не только в Алтайском крае, но и в остальных регионах страны. В частности, в Республике Хакассия, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.