В Барнауле и Бийске продлили режим "черного неба"

Согласно прогнозу, содержание вредных веществ в воздухе будет повышенным до 30 ноября

29 ноября 2024, 17:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске продлится до субботы. Об этом сообщили в Гидрометцентре Алтайского края.

"В период с 16:00 29 ноября до 13:00 30 ноября на территории Барнаула сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение объявили и для Бийска.

Напомним, ранее режим "черного неба" объявили в городах с 16:00 26 ноября до 16:00 29 ноября.

Период "черного неба" может негативно сказаться на состоянии здоровья горожан. Некоторые могут чувствовать першение в горле, головные боли, а также раздражение глаз. Особенно это касается больных бронхиальной астмой: у них смог может провоцировать приступы удушья.