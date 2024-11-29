В Барнауле и Бийске продлили режим "черного неба"
Согласно прогнозу, содержание вредных веществ в воздухе будет повышенным до 30 ноября
29 ноября 2024, 17:25, ИА Амител
Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске продлится до субботы. Об этом сообщили в Гидрометцентре Алтайского края.
"В период с 16:00 29 ноября до 13:00 30 ноября на территории Барнаула сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение объявили и для Бийска.
Напомним, ранее режим "черного неба" объявили в городах с 16:00 26 ноября до 16:00 29 ноября.
Период "черного неба" может негативно сказаться на состоянии здоровья горожан. Некоторые могут чувствовать першение в горле, головные боли, а также раздражение глаз. Особенно это касается больных бронхиальной астмой: у них смог может провоцировать приступы удушья.
20:19:14 29-11-2024
купил китайский авто, в нем стоит датчик твердых частиц в воздухе. даже не представлял до этого какой грязный воздух в городев безветрнную погоду. в горном идеальный , правда не возле частных домов изза печек там тожде караул становится.