В Барнауле и других городах Сибири отменили концерты Валерия Меладзе

В барнаульской "Титов-Арене" подчеркнули, что никакого концерта не планируется

27 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео / "Россия HD"

Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на концертные организации.

Так, в барнаульской "Титов-Арене" заявили, что никакого концерта не планируется. В Новосибирске концерты отменены на оба дня (26 и 30 апреля), а возврат билетов возможен. В Кемерово информацию о выступлении также опровергли.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом. Ранее музыкант критиковал СВО и выступал в поддержку Украины.