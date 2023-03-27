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В Барнауле и других городах Сибири отменили концерты Валерия Меладзе

В барнаульской "Титов-Арене" подчеркнули, что никакого концерта не планируется

27 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео / "Россия HD"
Кадр из видео / "Россия HD"

Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на концертные организации.

Так, в барнаульской "Титов-Арене" заявили, что никакого концерта не планируется. В Новосибирске концерты отменены на оба дня (26 и 30 апреля), а возврат билетов возможен. В Кемерово информацию о выступлении также опровергли.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом. Ранее музыкант критиковал СВО и выступал в поддержку Украины.

Комментарии 11

  • Ну и славненько.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ну не нравится мыладзе Россия - пусть едет в хохляндию. Демократия, она такая...
    28 марта, Гость   Ответить
  • как певец он хорош, но только вот ...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да и как певец он посредственен. В начале его карьеры, во времена Сэры, со своей девушкой ходил на его концерт в Барнауле, он была его поклонница. Так он вживую петь то толком не может как оказалось, такого петуха временами давал, что пипец. А на фонограмме они все суперпевцы.
    28 марта, Гость   Ответить
  • А мне интересно, много ли билетов успели продать? Народ у нас вообще гордость какую-то имеет?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Травят за политические взгляды. Помнится Мухамеда Али тоже на войну отправляли всем народом его гнобили за позицию мира. А потом со временем сказали, а ничего-нормальный мужик сразу за мир был. Но это было потом....
    28 марта, Гость   Ответить
  • Травят за политические взгляды. ***** Травят за антироссийские взгляды. Нельзя быть против страны и зарабатывать в ней деньги.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Тяжело стало либералам
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А можно сначала воевать против России а потом быть героем России? Есть у нас гордые республики возглавляемые такими героями. Но это же другое, не правда ли?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Но это же другое, не правда ли? --- А что Меладазе после высказываний за бандеровцев поехал воевать против бандеровцев? Если не поехал, тогда это прям сильно другое
    28 марта, Гость   Ответить
  • Если он прямо сейчас со сцены начнет топить против бандеровцев, то ему все простят. Может и героя дадут, топить публично против бандеровцев, это фактически публично идти против гегемона, это реально надо героем быть
    28 марта, Гость   Ответить
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