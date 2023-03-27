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В Барнауле возобновили, а потом прекратили продажу билетов на выступление Меладзе

Шоу планировали провести 29 апреля в "Титов Арене"

27 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

В Барнауле 26 марта возобновили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 29 апреля. Билеты на короткое время были доступны на "Яндекс.Афише", но вскоре мероприятие исчезло из графика выступлений артиста.

Сейчас на сайте указано, что у певца впереди всего два выступления в Казахстане.

По какой причине билеты ненадолго оказались в продаже, пока неизвестно. Не исключено, что произошла техническая ошибка. 

В то же время на сайте "Кассы.ру" билеты в продаже не появлялись – там указано, что выступление певца в "Титов Арене" отменено.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом. Ранее музыкант критиковал СВО и выступал в поддержку Украины.

Комментарии 11

  • Ну если он со сцены славит противника России,с которым её солдаты ведут боевые действия... У него мозги только на пение заточены?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Но песни у него,конечно, замечательные и мелодичные.Начиная от "Прощай цыганка сэра были твои губы сладкими как вино" и заканчивая...Да все они о них.
    27 марта, Гость   Ответить
  • В Москве билеты продают на апрель.
    27 марта, Гость   Ответить
  • У людей вообще достоинства нет. Этот сладкоголосый хряк на своих песнях ( пусть и хороших) себе карьеру в России сделал, состояние заработал, а потом эту страну и предал. А кто то ещё на его концерты билеты покупает....
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "У людей вообще достоинства нет" это правда. тоже никогда этого не понимала. им прям хоть ... в глаза- всё божья роса (великая мудрость народная).
    27 марта, Гость   Ответить
  • Вся попса прозападная в РФ финансого помогает всу. Власть на местах разрешая их концерты соответственно является пособниками укронацистов и врагами народа России.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А кто то ещё на его концерты билеты покупает....=====Верно...Даже за 100 руб. не пошла бы на концерт...Не понимаю тех людей, которые покупают билеты....
    27 марта, Гость   Ответить
  • если этого меладзе есть за что забрать то можно и разрешить его концерт - и арестовать прямо на концерте а зрителей пришедших переписать документы. Ему десятку на северах, зрителям по 15 суток
    27 марта, Гость   Ответить
  • ..Даже за 100 руб. не пошла бы на концерт...Не понимаю тех людей, которые покупают билеты.=====Гость, вы не поверите, но в Барнауле билеты 2 тысячи стоят. А в Москве -900р. И покупают.
    27 марта, Гость   Ответить
  • вы чо все злые, как черти? особенно боевые бабехи духарятся. В новости выше сказано, что 80% россиян богатые и счастливые
    27 марта, Гость   Ответить
  • Почему для него до сих нет запрета на въезд в РФ???
    27 марта, Гость   Ответить
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