В Барнауле возобновили, а потом прекратили продажу билетов на выступление Меладзе

Шоу планировали провести 29 апреля в "Титов Арене"

27 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

В Барнауле 26 марта возобновили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 29 апреля. Билеты на короткое время были доступны на "Яндекс.Афише", но вскоре мероприятие исчезло из графика выступлений артиста.

Сейчас на сайте указано, что у певца впереди всего два выступления в Казахстане.

По какой причине билеты ненадолго оказались в продаже, пока неизвестно. Не исключено, что произошла техническая ошибка.

В то же время на сайте "Кассы.ру" билеты в продаже не появлялись – там указано, что выступление певца в "Титов Арене" отменено.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Меладзе в ближайшее время могут признать иностранным агентом. Ранее музыкант критиковал СВО и выступал в поддержку Украины.