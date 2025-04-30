В Барнауле иностранца приговорили к 13 годам колонии за оправдание терроризма

В Telegram приезжий проводил беседы, распространял фото и видео в группах социальных сетей

30 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Иностранца осудили в Барнауле на 13 лет колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

21-летний гражданин другого государства публично оправдывал деятельность международной террористической организации. В Telegram он проводил беседы, распространял фото и видео в группах социальных сетей.

Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в публичном оправдании терроризма, участии в деятельности организации, признанной в России террористической, склонении людей к содействию террористической деятельности. По совокупности он получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее СМИ сообщили, что в Барнауле по подозрению в подготовке теракта задержали 21-летнего гражданина Таджикистана. Baza писала, что он собирался поджечь Покровский кафедральный собор.