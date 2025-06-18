В Барнауле иностранец отправился в колонию за попытку "купить" вид на жительство

Подсудимый хотел дать взятку сотруднику миграционной службы

18 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Суд, молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле 32-летнего иностранца признали виновным в даче взятки сотруднику миграционной службы, сообщили в региональном СК.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года иностранец, не желая законно оформлять вид на жительство, предложил сотруднику миграционной службы взятку в размере 50 тысяч рублей. Фигурант хотел получить документ, дающий право проживать на территории РФ.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ при передаче денег в рамках оперативного эксперимента.