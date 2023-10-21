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В Барнауле инспекторы ДПС задержали закладчиков с крупной партией наркотиков

Подозреваемых поместили под стражу

21 октября 2023, 13:39, ИА Амител

В Барнауле в микрорайоне Новосиликатный инспекторы ДПС поймали закладчиков с крупной партией наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Во время утреннего патрулирования полицейские остановили такси и при проверке документов у водителя обратили внимание на двух пассажиров, которые при виде правоохранителей стали заметно нервничать. Стражи порядка заподозрили неладное и при досмотре у одного и парней нашли сверток с неизвестным веществом внутри. Впоследствии экспертиза показала, что это гашиш массой 400 граммов.

"Задержанные – молодые люди 24 и 22 лет, проживающие в краевой столице. Фигуранты осуществляли сбыт запрещенных веществ бесконтактным способом путем формирования так называемых "тайников-закладок", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Парней заключили под стражу.

Барнаул Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 4

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Гость

20:14:23 21-10-2023

Люблю таких тупней в отделе слушать

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Гость

20:29:07 21-10-2023

Вот раза два-три в месяц сталкиваюсь случайно с закладчиками. Бегают между гаражей и деревьев. Может есть способ, как оповестить специальные службы. Только чтобы это было быстро и удобно, может сайт есть или приложение. Давайте всех сами переловим. Вознаграждение не надо. Сам доплачу). Дайте рекламу

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Гость

11:52:50 22-10-2023

Гость (20:29:07 21-10-2023) Вот раза два-три в месяц сталкиваюсь случайно с закладчиками... давай контакт,как увидишь сразу позвонишь)

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Гость

09:36:41 23-10-2023

Ну и нахрена их задерживали? Не могли что ли пристрелить при задержании?

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