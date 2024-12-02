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В Барнауле выступит Стас Пьеха с ярким и незабываемым концертом

Зрители услышат не только любимые хиты, но и новые песни

02 декабря 2024, 16:14, ИА Амител

В Барнауле 10 февраля 2025 года в ДК "Мотор" состоится концерт Стаса Пьехи, который уже много лет занимает свое особенное место на российской сцене.

"Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущения и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера", – рассказали организаторы мероприятия.

Зрителей ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.

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Комментарии 3

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Гость

16:59:58 02-12-2024

а если через две недели концерт забуду деньги вернут?

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Гость

19:07:10 02-12-2024

Для меня любая его песня будет новой

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Элен без ребят

22:41:51 02-12-2024

тут недавно писали про информационный мусор и гниение мозга. эта новость оттуда.

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