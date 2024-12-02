В Барнауле выступит Стас Пьеха с ярким и незабываемым концертом
Зрители услышат не только любимые хиты, но и новые песни
02 декабря 2024, 16:14, ИА Амител
В Барнауле 10 февраля 2025 года в ДК "Мотор" состоится концерт Стаса Пьехи, который уже много лет занимает свое особенное место на российской сцене.
"Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущения и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера", – рассказали организаторы мероприятия.
Зрителей ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.
16:59:58 02-12-2024
а если через две недели концерт забуду деньги вернут?
19:07:10 02-12-2024
Для меня любая его песня будет новой
22:41:51 02-12-2024
тут недавно писали про информационный мусор и гниение мозга. эта новость оттуда.