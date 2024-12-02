В Барнауле выступит Стас Пьеха с ярким и незабываемым концертом

В Барнауле 10 февраля 2025 года в ДК "Мотор" состоится концерт Стаса Пьехи, который уже много лет занимает свое особенное место на российской сцене.

"Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущения и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера", – рассказали организаторы мероприятия.