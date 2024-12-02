В Барнауле ищут "косоглазого бомжа", который может скрываться в любом из подъездов

Мужчину подозревают в избиении женщины

02 декабря 2024, 15:19, ИА Амител

В Барнауле разыскивают подозреваемого / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, сообщает "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что мужчина избил женщину утром 1 декабря в доме по улице Георгия Исакова.

"За совершение преступления подозревается и разыскивается <...> бомж, может работать на автомойках, проживать в хостелах, ночевать в подъездах. Особая примета – косоглазие", – говорится в сообщении.

Всех, кто знает о местонахождении данного человека, просят сообщить по тел. 8-913-029-9370 (Ватсап, Телеграм) Дмитрий, 8-963-525-0850 (Ватсап, Телеграм) Юрий. Анонимность гарантируется.