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В Барнауле ищут "косоглазого бомжа", который может скрываться в любом из подъездов

Мужчину подозревают в избиении женщины

02 декабря 2024, 15:19, ИА Амител

В Барнауле разыскивают подозреваемого / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле разыскивают подозреваемого / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, сообщает "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что мужчина избил женщину утром 1 декабря в доме по улице Георгия Исакова. 

"За совершение преступления подозревается и разыскивается <...> бомж, может работать на автомойках, проживать в хостелах, ночевать в подъездах. Особая примета – косоглазие", – говорится в сообщении.

Всех, кто знает о местонахождении данного человека, просят сообщить по тел. 8-913-029-9370 (Ватсап, Телеграм) Дмитрий, 8-963-525-0850 (Ватсап, Телеграм) Юрий. Анонимность гарантируется.

Барнаул Розыск

Комментарии 7

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Гость

15:42:25 02-12-2024

Про вознаграждение ничего не сказано. Сколько за живого?

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Гость

16:22:41 02-12-2024

Гость (15:42:25 02-12-2024) Про вознаграждение ничего не сказано. Сколько за живого?... Вам анонимность гарантируют, а не вознаграждение)

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Гость

16:26:36 02-12-2024

Странный бомж с аккуратной бородешкой...

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Гость

16:48:49 02-12-2024

на террориста похож. такого просто так не сдашь. надо будет огреть чем то по башке хорошо потом сдавать

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Гость

16:52:59 02-12-2024

А что за контактные телефоны? Просто знакомые потерпевшей, которые намерены тупо избить этого бомжа?

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Гость

17:17:17 02-12-2024

Гость (16:52:59 02-12-2024) А что за контактные телефоны? Просто знакомые потерпевшей, к... Ну так надо позвонить и спросить у Дмитрия и Юрия, кто они.

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Гость

18:27:59 02-12-2024

Зря транслируете частные разборки. Никакой это не бомж, а поисковики - обычные бандиты.

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