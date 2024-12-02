В Барнауле ищут "косоглазого бомжа", который может скрываться в любом из подъездов
Мужчину подозревают в избиении женщины
02 декабря 2024, 15:19, ИА Амител
В Барнауле разыскивают подозреваемого / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, сообщает "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что мужчина избил женщину утром 1 декабря в доме по улице Георгия Исакова.
"За совершение преступления подозревается и разыскивается <...> бомж, может работать на автомойках, проживать в хостелах, ночевать в подъездах. Особая примета – косоглазие", – говорится в сообщении.
Всех, кто знает о местонахождении данного человека, просят сообщить по тел. 8-913-029-9370 (Ватсап, Телеграм) Дмитрий, 8-963-525-0850 (Ватсап, Телеграм) Юрий. Анонимность гарантируется.
15:42:25 02-12-2024
Про вознаграждение ничего не сказано. Сколько за живого?
16:22:41 02-12-2024
Гость (15:42:25 02-12-2024) Про вознаграждение ничего не сказано. Сколько за живого?... Вам анонимность гарантируют, а не вознаграждение)
16:26:36 02-12-2024
Странный бомж с аккуратной бородешкой...
16:48:49 02-12-2024
на террориста похож. такого просто так не сдашь. надо будет огреть чем то по башке хорошо потом сдавать
16:52:59 02-12-2024
А что за контактные телефоны? Просто знакомые потерпевшей, которые намерены тупо избить этого бомжа?
17:17:17 02-12-2024
Гость (16:52:59 02-12-2024) А что за контактные телефоны? Просто знакомые потерпевшей, к... Ну так надо позвонить и спросить у Дмитрия и Юрия, кто они.
18:27:59 02-12-2024
Зря транслируете частные разборки. Никакой это не бомж, а поисковики - обычные бандиты.