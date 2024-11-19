В Барнауле ищут машиниста тепловоза без опыта, но с желанием. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты с заработком от 95 до 170 тысяч рублей

19 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Машинист тепловоза / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за ноябрь и отобрал лучшие предложения.

"Самая высокая зарплата предлагается машинисту электровоза. От кандидата требуется свидетельство о наличии профессии машинист электровоза или тепловоза, высокая работоспособность и стрессоустойчивость, умение работать в соответствии с инструкциями, планировать свою деятельность и оперативно реагировать на возникающие изменения. Сотруднику готовы платить от 150 до 170 тысяч рублей в месяц", – говорится в исследовании.

В ноябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений: