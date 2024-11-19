В Барнауле ищут машиниста тепловоза без опыта, но с желанием. Топ "дорогих" вакансий
В список попали специалисты с заработком от 95 до 170 тысяч рублей
19 ноября 2024, 16:20, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле за ноябрь и отобрал лучшие предложения.
"Самая высокая зарплата предлагается машинисту электровоза. От кандидата требуется свидетельство о наличии профессии машинист электровоза или тепловоза, высокая работоспособность и стрессоустойчивость, умение работать в соответствии с инструкциями, планировать свою деятельность и оперативно реагировать на возникающие изменения. Сотруднику готовы платить от 150 до 170 тысяч рублей в месяц", – говорится в исследовании.
В ноябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- машинист электровоза – от 150 000 до 170 000 рублей;
- менеджер по продажам – от 120 000 до 150 000 рублей;
- производитель работ – от 100 000 рублей;
- торговый представитель – от 100 000 рублей;
- сервисный инженер – от 95 000 рублей.
17:09:36 19-11-2024
Топ профессий Алтайского Края
1. Закладчик
2 Массажистка
3. Поджигатель
4. Взяткодатель
5. Замминистра.
18:12:48 19-11-2024
кто это производитель работ))
05:30:05 20-11-2024
Элен без ребят (18:12:48 19-11-2024) кто это производитель работ)) ... Прораб
06:39:55 20-11-2024
Элен без ребят (18:12:48 19-11-2024) кто это производитель работ)) ... Прораб на стройке.
18:53:12 19-11-2024
а адвокаты в среднем в 3-4 раза меньше зарабатывают в месяц.
20:07:45 19-11-2024
Гость (18:53:12 19-11-2024) а адвокаты в среднем в 3-4 раза меньше зарабатывают в месяц.... А они в 10 раз меньше и работают
19:35:32 19-11-2024
Да какой дурак пойдет машинистом электровоза за 170т.р как минимум 370 т.р должны платить на этой страшной работе
20:59:49 19-11-2024
Виталий (19:35:32 19-11-2024) Да какой дурак пойдет машинистом электровоза за 170т.р как м... ты где видел чтоб машинисту по 370 тыщ платили. с отпускными на севере еще поверю. а так говорю, в спб за норму машинисту сотку платят.
15:52:07 20-11-2024
Гость (20:59:49 19-11-2024) ты где видел чтоб машинисту по 370 тыщ платили. с отпускным... На Сахалине работаю машинистом тепловозов ЗП 130, с 1 ноября индексация ставок на 20%. В пассажирский получают побольше, на маневрах в одно лицо 150 до индексации.
10:12:33 22-11-2024
Гость (20:59:49 19-11-2024) ты где видел чтоб машинисту по 370 тыщ платили. с отпускным... Эльга-транс 8-914-619-69-72,8-914-619-77-49 вахтой 400 тысяч ТЧМ и 250 помощнику на 3ТЭ28 ездить по личной жд.
05:30:54 20-11-2024
Виталий (19:35:32 19-11-2024) Да какой дурак пойдет машинистом электровоза за 170т.р как м... В Краснодаре итого меньше
19:36:28 19-11-2024
Гость (17:09:36 19-11-2024) Топ профессий Алтайского Края1. Закладчик2 Массажист... Прям по порядку за вечер
19:39:31 19-11-2024
И что то в этом списки нет не токарей,не слесарей,хотя не так давно люди этих специальностей считались самыми востребованными и высокооплачиваемые или как всегда-немножко соврали
22:44:07 19-11-2024
Элен без ребят (18:12:48 19-11-2024) кто это производитель работ)) ... Прораб
23:56:53 19-11-2024
У машиниста нет свидетельство о наличии профессии.
01:43:03 20-11-2024
Спасатели работают за 26тр
06:12:40 20-11-2024
Элен без ребят (18:12:48 19-11-2024) кто это производитель работ)) ... Прораб.
07:47:36 20-11-2024
Так машиниста тепловоза или электровоза?
08:05:36 20-11-2024
На счёт машиниста враньё не было там такой зарплаты и Алтай в целом это дно по зарплатам большая часть на вахтах
09:09:30 20-11-2024
Сила в правде (08:05:36 20-11-2024) На счёт машиниста враньё не было там такой зарплаты и Алтай ... либо на удаленке)))
09:00:30 20-11-2024
Гость (17:09:36 19-11-2024) Топ профессий Алтайского Края1. Закладчик2 Массажист... Поджигатель чего? Не совсем понятно
10:06:58 20-11-2024
В Норильске машинист тепловоза получает за норму часов 170 000.
Так сдесь северные надбавки 80% .
Нет такой зарплаты в Барнауле.
14:39:26 20-11-2024
Работал гусепасом на Алтае, так получал 89 тысяч
13:00:05 21-11-2024
Гость (15:52:07 20-11-2024) На Сахалине работаю машинистом тепловозов ЗП 130, с 1 ноября... Не получают в пассажирских больше. Там работа, в основном, за норму, а в грузах - всегда с переработкой. Плюс длинные плечи + поезда ПМД. В грузовых машинист с переработкой меньше 150 не получает. У меня в пригороде 110-120 потолок, выше которого не прыгнешь (с переработкой).
16:37:00 21-11-2024
Работаю машинистом в СПб.за октябрь месяц получил 115 за 248 часов..ни когда ржд не платила достойно и врятли будет!что вы тут чушь то несёте!