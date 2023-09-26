В Барнауле ищут менеджера по продажам китайских "танков"
Также предлагают высокооплачиваемую работу сыроделу, курьеру и гидрогеологу
26 сентября 2023, 12:28, ИА Амител
Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края.
В Барнауле ищут менеджера по продажам новых автомобилей китайского бренда ТANK.
"Готовы платить 80-130 тысяч рублей. Специалисту необходимо заниматься розничной продажей авто, профессионально консультировать клиентов и проводить тест-драйвы, а также вести сделки под ключ. Важно иметь права категории B и соблюдать дресс-код во время рабочего дня", – говорится в объявлении.
До 173 тысяч рублей предлагают курьеру на личном автомобиле. Доставщик может выбрать удобный для себя график и район, совмещать работу с другими занятиями. Работодатель готов предоставить скидки и бонусы на авторасходы. Также компания готова доплачивать за оклейку своего автомобиля – до 7 тысяч рублей в месяц. При этом необходимо оформить статус самозанятого.
До 100 тысяч рублей готовы платить сыроделу. Сотрудник будет заниматься изготовлением сыров, контролировать их созревание и обеспечивать качество продукции. Работодатель предоставит жилье, а также поможет в трудоустройстве супруга или супруги.
На зарплату от 100 тысяч рублей приглашают на работу гидрогеолога. Специалист будет заниматься подготовкой отчетной и проектной документации, разработкой и согласованием проектов ЗСО (зон санитарной охраны) для источников водоснабжения, составлением гидрогеологических заключений, получением лицензий на недропользование, оформлением паспортов скважин и проведением геологических изысканий.
Ранее в Алтайском крае искали стрессоустойчивого директора с зарплатой 200 тысяч рублей.
12:49:53 26-09-2023
Хорошие предложения. Если не врут
13:17:30 26-09-2023
Истина посередине). И вообще, почему на такой мед нет еще пчел).
14:39:51 26-09-2023
Про 173 курьеру явно какое-то лукавство. Почитал отзывы работников, там и близко таких денег не платят. Скорее всего это какая-то умозрительная величина к которой нужно стремится, но которую не получишь.
21:11:04 26-09-2023
Гость (14:39:51 26-09-2023) Про 173 курьеру явно какое-то лукавство. Почитал отзывы рабо... Лукавства нет. Доставка товара на своём авто класса КамАЗ и компенсация ГСМ входит в озвученную сумму зп)