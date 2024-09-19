Также высокооплачиваемую работу предлагают сварщику, менеджеру и торговому представителю

19 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в сентябре в Барнауле и отобрал лучшие предложения.

Заманчивой можно назвать вакансию руководителя клиентского сервиса. Сотруднику предлагают зарплату от 80 тыс. рублей, скидки на услуги компании и выгодные предложения от партнеров: рестораны и магазины, фитнес-центры, банки, отели и базы отдыха.

"Больше всего готовы платить мастеру производственного цеха. От кандидата ждут техническое образование, уверенное пользование ПК. Сотруднику предлагают зарплату от 90 тысяч рублей", – говорится в исследовании.

В целом в сентябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений: