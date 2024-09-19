В Барнауле ищут начальника с большой зарплатой и скидками в рестораны и магазины
Также высокооплачиваемую работу предлагают сварщику, менеджеру и торговому представителю
19 сентября 2024, 14:20, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в сентябре в Барнауле и отобрал лучшие предложения.
Заманчивой можно назвать вакансию руководителя клиентского сервиса. Сотруднику предлагают зарплату от 80 тыс. рублей, скидки на услуги компании и выгодные предложения от партнеров: рестораны и магазины, фитнес-центры, банки, отели и базы отдыха.
"Больше всего готовы платить мастеру производственного цеха. От кандидата ждут техническое образование, уверенное пользование ПК. Сотруднику предлагают зарплату от 90 тысяч рублей", – говорится в исследовании.
В целом в сентябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- мастер производственного цеха – от 90 000 рублей;
- торговый представитель – от 83 000 рублей;
- сварщик на полуавтомате – от 80 000 до 120 000 рублей;
- менеджер по сервису – от 80 000 до 130 000 рублей;
- руководитель клиентского сервиса – от 80 000 рублей.
14:38:49 19-09-2024
Вакансий медперсонала и учителев нет - ну ясно-ясно, на ихние громадные зп очередь до за углом стоит, зато жалобились то как.
12:52:58 20-09-2024
Musik (14:38:49 19-09-2024) Вакансий медперсонала и учителев нет - ну ясно-ясно, на ихни... А что выставлять? Там такие зарплаты озвучивают, что только молодёжь отпугивать.
14:49:12 19-09-2024
Отделы кадров отбиваются от соискателей как граждане летом от комаров))
14:57:31 19-09-2024
зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текста?
15:32:06 19-09-2024
1 (14:57:31 19-09-2024) зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текст... Кляузы строчить на лишение премий.
15:40:39 19-09-2024
1 (14:57:31 19-09-2024) зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текст... Реально не понимаете зачем? Или считаете что чертежи чертятся на бумаге, или планирование производства ведется на листочке, или графики поступления необходимых материалов, или много еще.
10:56:06 20-09-2024
Гость (15:40:39 19-09-2024) Реально не понимаете зачем? Или считаете что чертежи чертят... да тут какето домохозяйки тусят
21:58:36 19-09-2024
1 (14:57:31 19-09-2024) зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текст... у нас в кабинете три сотрудника, наборщиков текста, программистов и сис. админов нет, но все работают за ПК, прикинь? Даже больше скажу у каждого сотрудника в офисе комп есть для работы.
17:52:39 19-09-2024
Пусть себе платят такие копейки. Посидим пока дома.
05:12:32 20-09-2024
Свахи обьявление дали - ловят в сети.