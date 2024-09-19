НОВОСТИОбщество

В Барнауле ищут начальника с большой зарплатой и скидками в рестораны и магазины

Также высокооплачиваемую работу предлагают сварщику, менеджеру и торговому представителю

19 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com
Люди за работой / Фото: pxhere.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в сентябре в Барнауле и отобрал лучшие предложения.

Заманчивой можно назвать вакансию руководителя клиентского сервиса. Сотруднику предлагают зарплату от 80 тыс. рублей, скидки на услуги компании и выгодные предложения от партнеров: рестораны и магазины, фитнес-центры, банки, отели и базы отдыха.

"Больше всего готовы платить мастеру производственного цеха. От кандидата ждут техническое образование, уверенное пользование ПК. Сотруднику предлагают зарплату от 90 тысяч рублей", – говорится в исследовании.

В целом в сентябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

Инженер за столом / Фото: unsplash.com

На Алтае ищут "инженера на все руки" с проживанием в коттедже. Топ необычных вакансий

Также предлагают высокооплачиваемую работу монтажнику теплиц, акушеру-гинекологу и продавцу
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 10

Avatar Picture
Musik

14:38:49 19-09-2024

Вакансий медперсонала и учителев нет - ну ясно-ясно, на ихние громадные зп очередь до за углом стоит, зато жалобились то как.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:58 20-09-2024

Musik (14:38:49 19-09-2024) Вакансий медперсонала и учителев нет - ну ясно-ясно, на ихни... А что выставлять? Там такие зарплаты озвучивают, что только молодёжь отпугивать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:49:12 19-09-2024

Отделы кадров отбиваются от соискателей как граждане летом от комаров))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

14:57:31 19-09-2024

зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текста?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:32:06 19-09-2024

1 (14:57:31 19-09-2024) зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текст... Кляузы строчить на лишение премий.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:39 19-09-2024

1 (14:57:31 19-09-2024) зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текст... Реально не понимаете зачем? Или считаете что чертежи чертятся на бумаге, или планирование производства ведется на листочке, или графики поступления необходимых материалов, или много еще.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:06 20-09-2024

Гость (15:40:39 19-09-2024) Реально не понимаете зачем? Или считаете что чертежи чертят... да тут какето домохозяйки тусят

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тоже со стажем

21:58:36 19-09-2024

1 (14:57:31 19-09-2024) зачем мастеру производства ПК? он что ИТ? или наборщик текст... у нас в кабинете три сотрудника, наборщиков текста, программистов и сис. админов нет, но все работают за ПК, прикинь? Даже больше скажу у каждого сотрудника в офисе комп есть для работы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:39 19-09-2024

Пусть себе платят такие копейки. Посидим пока дома.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

05:12:32 20-09-2024

Свахи обьявление дали - ловят в сети.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров