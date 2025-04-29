В Барнауле ищут подрядчика, который спроектирует реконструкцию моста через Власиху

Потенциальному исполнителю также предстоит оценить его состояние

29 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для реновации моста через Власиху. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

По данным системы, заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию для реконструкции моста через Власиху, который расположен в районе дома № 96б по ул. Сибирской. Длина сооружения составляет 12,9 метра, оно имеет две полосы движения и соединяет улицы Сибирскую и Шаховскую. Исполнителю также предстоит оценить состояние моста.

Начальная стоимость контракта – 1,4 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 7 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что в краевой столице также хотят отремонтировать автомобильную дорогу к Новомихайловскому кладбищу. На работы власти готовы направить 4,8 млн рублей. Заявки на соответствующий лот можно подавать до 7 мая. Итоги закупки подведут 13 мая. Работы компания-победитель должна будет выполнить до 29 августа 2025 года.