В Барнауле ищут подрядчика, который спроектирует реконструкцию моста через Власиху
Потенциальному исполнителю также предстоит оценить его состояние
29 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
Власти Барнаула ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для реновации моста через Власиху. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".
По данным системы, заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула.
Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию для реконструкции моста через Власиху, который расположен в районе дома № 96б по ул. Сибирской. Длина сооружения составляет 12,9 метра, оно имеет две полосы движения и соединяет улицы Сибирскую и Шаховскую. Исполнителю также предстоит оценить состояние моста.
Начальная стоимость контракта – 1,4 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 7 мая 2025 года.
Ранее стало известно, что в краевой столице также хотят отремонтировать автомобильную дорогу к Новомихайловскому кладбищу. На работы власти готовы направить 4,8 млн рублей. Заявки на соответствующий лот можно подавать до 7 мая. Итоги закупки подведут 13 мая. Работы компания-победитель должна будет выполнить до 29 августа 2025 года.
15:06:47 29-04-2025
А с путепроводом на Змеиногорском уже всё хорошо? Торжественно открыли?
16:59:12 29-04-2025
А что с нашим мостом во Власихе не то? Вот недавно была реконструкция же. Там немного на стыках восстановить асфальтовое покрытие и покрасить ограждение и все. Вот точно деньги девать некуда. Лучше речку под ним почистить русло и берега. Там бобры и уточки живут.
12:50:21 30-04-2025
Гость (16:59:12 29-04-2025) А что с нашим мостом во Власихе не то? Вот недавно была реко... там ещё мост есть