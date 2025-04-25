Дорогу к Новомихайловскому кладбищу хотят отремонтировать в Барнауле

На работы планируется направить максимум 4,8 млн рублей

25 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Новомихайловское кладбище / Фото: amic.ru

В Барнауле планируют отремонтировать автомобильную дорогу к Новомихайловскому кладбищу. На работы власти готовы направить максимум 4,8 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 24 апреля, заявки на него можно подавать до 7 мая. Итоги закупки подведут 13 мая 2025 года. Работы компания-победитель должна будет выполнить до 29 августа 2025 года.

Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения всех работ. А именно подрядчик должен будет выполнить все свои обязательства по договору до 31 декабря 2025 года.

Ранее в региональном Минтрансе сообщили, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют автодороги, ведущие к православным храмам. Например, планируется восстановить участок улицы Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой) по направлению к церкви Вознесения Господня, дорогу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Южном, тротуары и проезжую часть на участке от переулка Малого Прудского до здания № 295а (ведет к храму великомученика Георгия Победоносца) и так далее. Подробнее об этом можно прочитать здесь.