Дорогу к Новомихайловскому кладбищу хотят отремонтировать в Барнауле
На работы планируется направить максимум 4,8 млн рублей
25 апреля 2025, 11:25, ИА Амител
В Барнауле планируют отремонтировать автомобильную дорогу к Новомихайловскому кладбищу. На работы власти готовы направить максимум 4,8 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Лот появился на портале 24 апреля, заявки на него можно подавать до 7 мая. Итоги закупки подведут 13 мая 2025 года. Работы компания-победитель должна будет выполнить до 29 августа 2025 года.
Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения всех работ. А именно подрядчик должен будет выполнить все свои обязательства по договору до 31 декабря 2025 года.
Ранее в региональном Минтрансе сообщили, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют автодороги, ведущие к православным храмам. Например, планируется восстановить участок улицы Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой) по направлению к церкви Вознесения Господня, дорогу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Южном, тротуары и проезжую часть на участке от переулка Малого Прудского до здания № 295а (ведет к храму великомученика Георгия Победоносца) и так далее. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
11:35:19 25-04-2025
А почему не хотят сделать дорогу внутри кладбища и автобус пусть не до конторы, а до конца ?
12:42:51 25-04-2025
Гость (11:35:19 25-04-2025) А почему не хотят сделать дорогу внутри кладбища и автобус п... Полностью согласен. Кладбище итак расположено на холмистой местности и пешком тяжело передвигаться особенно людям в возрасте, а ведь они в основном являются пешими посетителями этого кладбища. Это самое большое кладбище в Барнауле. Депутатам нужно бы задуматься об этом. Хотя вряд ли. Они сами туда на машинах ездят и родственников на машинах возят.
16:46:17 26-04-2025
Гость (11:35:19 25-04-2025) А почему не хотят сделать дорогу внутри кладбища и автобус п... автобус ходит ГОРАЗДО дальше конторы, вы про что?! там поворачивает и еще 2 км едет по лесу
15:03:26 25-04-2025
Гость (11:35:19 25-04-2025) А почему не хотят сделать дорогу внутри кладбища и автобус п... Жалоб от усопших не поступало.
16:46:42 26-04-2025
Musik (15:03:26 25-04-2025) Жалоб от усопших не поступало. ... тебя там скоро спросят, ты и скажешь