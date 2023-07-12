В Барнауле ищут подрядчиков на снос еще двух аварийных домов

Стоимость одного подряда составляет 4 млн рублей, а другого — 2,8 млн рублей

12 июля 2023, 20:30, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по ликвидации аварийного фонда. Как сообщает "Банкфакс", комитет ЖКХ ищет подрядчиков для сноса еще двух аварийных домов.

Так, одно строение площадью 763,8 квадратных метров снесут на улице Петра Сухова, 51. Начальная стоимость работ — свыше 4 млн рублей. Заявки принимают до 12 июля, а подведут итоги электронного аукциона — к 14 числа.

Еще один двухэтажный дом полностью снесут на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 50. Его площадь - более 560 квадратных метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июля, итоги подведут 17 числа. Начальная цена контракта оценивается почти в 2,8 млн рублей.

Подрядчик должен будет снести все строительные конструкции, постройки и инженерное оборудование, в том числе ниже первого этажа. Кроме того, нужно будет перенести газопровод, восстановить асфальт, сделать планировку и убрать мусор. На все работы даются 50 дней.