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В Барнауле ищут слесаря, разбирающегося в чертежах и дефектах. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты с заработком от 80 до 120 тысяч рублей

12 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Чертеж / Фото: unsplash.com / Pickawood
Чертеж / Фото: unsplash.com / Pickawood

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле в декабре и отобрал лучшие предложения.

"Слесарь по сборке металлоконструкций может получать от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Обязанности включают сборку сложных узлов металлоконструкций по чертежам и устранение дефектов. Требуется опыт работы с металлоконструкциями и умение работать по чертежам", – говорится в объявлении.

Также в декабре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии начальника, сварщика, специалиста по промышленной безопасности и водителя.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

Барнаул Работа вакансии

Комментарии 3

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Гость

17:26:56 12-12-2024

Во они ищут меня- я и не знал. Деньги вперед.

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Антонио

19:04:14 13-12-2024

Это копейки ,по нынешним временам.Пусть сами поработают.

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Виталий

04:18:55 14-12-2024

На БКЗ можно смело до 250к зарабатывать

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