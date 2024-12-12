В Барнауле ищут слесаря, разбирающегося в чертежах и дефектах. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты с заработком от 80 до 120 тысяч рублей

12 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Чертеж / Фото: unsplash.com / Pickawood

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле в декабре и отобрал лучшие предложения.

"Слесарь по сборке металлоконструкций может получать от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Обязанности включают сборку сложных узлов металлоконструкций по чертежам и устранение дефектов. Требуется опыт работы с металлоконструкциями и умение работать по чертежам", – говорится в объявлении.

Также в декабре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии начальника, сварщика, специалиста по промышленной безопасности и водителя.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений: