В Барнауле ищут слесаря, разбирающегося в чертежах и дефектах. Топ "дорогих" вакансий
В список попали специалисты с заработком от 80 до 120 тысяч рублей
12 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
Чертеж / Фото: unsplash.com / Pickawood
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле в декабре и отобрал лучшие предложения.
"Слесарь по сборке металлоконструкций может получать от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Обязанности включают сборку сложных узлов металлоконструкций по чертежам и устранение дефектов. Требуется опыт работы с металлоконструкциями и умение работать по чертежам", – говорится в объявлении.
Также в декабре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии начальника, сварщика, специалиста по промышленной безопасности и водителя.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- начальник смены производства – от 100 000 рублей;
- слесарь по сборке металлоконструкций – от 80 000 до 120 000 рублей;
- сварщик – от 80 000 до 120 000 рублей;
- специалист по промышленной безопасности – от 80 000 рублей;
- водитель (категория Е) – от 80 000 рублей.
17:26:56 12-12-2024
Во они ищут меня- я и не знал. Деньги вперед.
19:04:14 13-12-2024
Это копейки ,по нынешним временам.Пусть сами поработают.
04:18:55 14-12-2024
На БКЗ можно смело до 250к зарабатывать