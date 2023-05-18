В Барнауле ищут владельцев 18 тысяч погребов, гаражей, недостроев и иных объектов

Установить личности обладателей такого имущества необходимо до конца года

18 мая 2023, 16:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжают устанавливать владельцев различных объектов недвижимости – эту задачу необходимо решить до конца 2023 года, сообщает мэрия.

Речь идёт о жилых и нежилых помещениях, недостроенных объектах, земельных участках. Большую часть в перечне занимают погреба и гаражи.

По данным на 1 мая, в городе таких ранее учтённых объектов недвижимости более 45 тысяч, примерно по 60% работа уже проведена.

"Необходимо отработать ещё более 18 тысяч объектов. Наибольшую сложность в выявлении правообладателей представляет отсутствие в ряде кооперативов председателей или невозможность получения у них актуальной информации об участниках гаражно-погребных организаций", – подчеркнул первый замглавы города Андрей Фёдоров.

Данный вопрос попытаются решить при помощи энергоснабжающей компании, используя документы оплаты электроэнергии. Или же будут использовать платёжки по аренде земельного участка.

Всем районным администрациям поручили осмотреть объекты недвижимости, встретиться с председателями кооперативов или иных организаций. Также придётся донести до жителей информацию о необходимости оформления права собственности на указанные объекты.

В мэрии уточнили, что работа по выявлению владельцев проводится в связи с тем, что Алтайский край стал пилотным регионом, участвующим в создании Национальной системы пространственных данных.